Cose che devi sapere ora che stai per compiere trent’anni

Compiere trent’anni non è facile, ma parlarne lo è ancora meno. Anche perché il rischio è di tratteggiare una di quelle scenette da ufficio in cui un tizio con la maglietta di un cartone anni Novanta ci prova con la collega convinta che la silent disco sia una figata, mentre uno degli IT manager cerca di intromettersi per raccontare il suo amore per il teatro.

In frasi di circostanza come “Ormai non posso bere più come una volta,” o “Ti ricordi le musicassette? Stiamo diventando vecchi!” si nasconde un’amara verità: sei soffocato dall’ansia, dalle insicurezze e da domande che reclamano sempre più spazio nella tua coscienza.

Per questo, penso abbia senso parlare di alcuni concetti, comportamenti e situazioni che potrebbero interessarti ora che sei già in ritardo di tre anni per entrare a far parte del Club 27. Ci siamo, questa è la nostra guida per uomini che stanno per compiere trent’anni.

I SOCIAL ORA SONO UN POSTO PACIFICO

Foto via Tumblr.

Ok, quello che sto per dire non dovrebbe essere una novità, visto quanto è noiosa la tua vita, ma ora più che mai dovresti lottare contro la tua voglia di pubblicare un tweet passivo-aggressivo indirizzato alla tua ex (“Finalmente posso viaggiare leggero #ciaone”) o uno status in cui te la prendi con un evento qualunque in rabbioso caps-lock (“NON MI INTERESSA QUESTO STUPIDO PROGRAMMA IN TV, RIDATEMI FRIENDS, CAZZO!!!!!”).

Vedi, anche se in realtà non lo è—è terribile e imbarazzante a qualunque età—quando hai vent’anni sfogare le tue emozioni su una piattaforma virtuale sembra quasi accettabile. A vent’anni l’impeto della giovinezza ti tiene in scacco e vivi d’istinto, ti senti come Amy Winehouse che litiga con il suo fidanzato in mezzo alla strada, o come Robbie Williams che lascia i Take That e si fa i capelli biondi.

Le cose però cambiano alla velocità della luce: far scoppiare una rissa o lasciarsi andare a una scenata in grande stile di fronte ad altre persone quando hai trent’anni ti fa sembrare Courtney Love nei suoi momenti peggiori. È vero, magari non ti sei ancora liberato di alcuni atteggiamenti infantili, ma è il momento di smettere di condividerli pubblicamente con amici e colleghi, perché sei in un’età in cui stoicismo e discrezione dovrebbero essere dati per scontato.

TRANQUILLO, I REMAKE DEI FILM DELLA TUA ADOLESCENZA NON TI ROVINERANNO I RICORDI D’INFANZIA

Scoprire che tuo nonno ha assassinato delle prostitute e si è disfatto dei loro corpi gettandoli nel lago in cui da bambino andavi a pescare con lui, ecco, questo potrebbe rovinare i tuoi ricordi d’infanzia. Invece Jurassic World è solo un altro film che puoi tranquillamente ignorare. Hai trent’anni; non hai cose più importanti di cui preoccuparti che dell’ennesimo film per ragazzi tratto da un altro film per ragazzi che ogni tanto riguardi quando sei in hangover? Ma davvero, perché stai parlando di queste stronzate ad alta voce?

IL TUO CORPO NON È PIÙ QUELLO DI UNA VOLTA

Foto via Tumblr.

I “Ricordi” di Facebook avrebbero dovuto farti prendere coscienza del fatto che non sei più il ragazzino che nel 2006 si sentiva dio. L’incessante scorrere del tempo, combinato a dieci o più anni di consumo di birra, pessimo cibo, vita sedentaria e droghe economiche, ha fatto sì che, paragonato a qualunque foto di te stesso a vent’anni, ora assomigli a un morto annegato. E credimi, non è una bella cosa. Ma non aver paura: ci sono un paio di modi per scendere a patti con questa triste verità, e li puoi ritrovare nella preghiera della serenità degli Alcolisti Anonimi:

Dio, concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare,

il coraggio di cambiare le cose che posso,

e la saggezza per conoscere la differenza.

Se il problema è che stai diventando calvo, accettalo e rasati i capelli; se stai diventando grasso, smetti di mangiare cibo spazzatura a pranzo, bevi meno alcolici e inizia a fare sport. Il tuo metabolismo non è più quello di una volta.

CI SONO TANTI, TROPPI MATRIMONI A CUI PARTECIPARE E TANTI, TROPPI NEONATI A CUI FARE COMPLIMENTI

Foto via Tumblr.

A questo punto dovrebbe essere chiaro che quest’articolo è stato scritto per trentenni che ancora sono dei bambini, non per chi è già riuscito a dare un senso alla sua vita. Se lo stai leggendo, probabilmente non hai figli, non hai una moglie e magari neanche una relazione stabile, vivi in una grande città e la fase della tua vita in cui ti trovi potrebbe essere definita un’adolescenza prolungata perché, in tutta onestà, non sei ancora diventato adulto. Io sono stato esattamente come te, e anche se adesso sono un uomo sposato continuo a essere esattamente come te.

Ah, se ancora non ti sei comprato un abito elegante ti consiglio di farlo, perché se negli ultimi tre decenni hai avuto un minimo di vita sociale, nei prossimi anni ti toccherà partecipare a un sacco di matrimoni.

È anche probabile che ti capiterà di trovarti nella stessa stanza con un neonato perché i tuo amici stanno iniziando a mettere al mondo dei figli. No, non puoi lamentarti se la gente smette di drogarsi il giovedì sera per crescere un figlio; sarebbe non solo ridicolo, ma anche moralmente inaccettabile. Quindi fa’ qualche complimento al pargolo, ma senza commentare il suo peso o i suoi lineamenti, e durante la visita ai neo-genitori cerca di non presentarti strafatto o completamente ubriaco, perché le persone tendono a diventare iper-protettive se ti avvicini ai loro figli comportandoti in modo bizzarro. Comunque non basterà, perché ai loro occhi tu resterai quello sconsiderato, non vorranno neanche farti avvicinare alla loro creatura e tu perderai due amici.

LA FESTA PER I TUOI TRENT’ANNI NON È COSÌ IMPORTANTE

Ti ricordi di quando al liceo credevi che i voti fossero l’unica cosa che contava al mondo e che se non avessi superato la maturità saresti morto, e ti ricordi che poi ti sei diplomato e hai capito che erano solo un mare di cazzate? La festa per i tuoi trent’anni è la stessa identica cosa: non importa come andrà, sopravviverai comunque.

Non conta davvero cosa farai o cosa non farai, né i regali che riceverai e neanche chi verrà alla festa. Non si tratta della tua ultima notte di libertà prima di finire in prigione. Cerca semplicemente di passare una bella serata insieme a persone simpatiche senza preoccuparti troppo dei dettagli, e vedrai che sarà la miglior festa di compleanno della tua vita. E se andrà male, ridici sopra e smetti di pensarci perché adesso hai trent’anni, cazzo.

MI DISPIACE DIRTELO, MA LA TUA BAND NON AVRÀ SUCCESSO

Foto via Tumblr.

Se non ti è mai passato per la testa che a trent’anni la tua demo potrebbe non avere il sound fresco e innovativo che pensi e che i tuoi nuovi pezzi indie-rock sono roba vecchia, datata e tu non hai più ispirazione, allora è il momento di rendersi conto che devi smettere di credere in te stesso senza il minimo senso di realismo. Sii onesto e agisci di conseguenza (cioè decidi se smettere, rivedere le tue aspettative o cambiare radicalmente genere), perché ti ricordi cosa pensavi a 22 anni di quei trentenni che suonavano prima di quelli veramente bravi? Ecco, adesso quel trentenne sei tu.

(E smetti di mandare CD con le tue demo alle riviste di musica. I laptop non hanno neanche più il lettore CD.)

ALCUNE RELAZIONI STANNO DIVENTANDO SERIE, ALTRE NO

Alcune persone si stanno sposando, stanno facendo figli e comprando casa, ed è ok. Altre persone non si stanno sposando, non stanno facendo figli né comprando casa, ma hanno fatto di Netflix la loro ragione di vita, e anche questo è ok. Ti prego di notare che gli unici che ti vogliono costringere a pensare che alla tua età bisogna cercare solo relazioni serie sono quelli con cui chatti o quello stupido parente in pensione che deve far passare il tempo prima di morire. Sii te stesso, amico. Se a loro non vai bene così come sei, che vadano a farsi fottere.

I TUOI GENITORI STANNO INVECCHIANDO

Facci attenzione. Non sono più così pimpanti come prima, sono più stanchi e ogni volta che li chiami iniziano a parlarsi sopra, blaterano qualcosa riguardo il giardino. Dammi retta, sotterra l’ascia di guerra dei risentimenti post-adolescenziali, perché, a meno che non siano due pazzi religiosi che ti odiano per la tua omosessualità, sono persone a posto. Ricordati che la loro generazione non aveva ancora una definizione come “passivo aggressivo”, per cui credono che un atteggiamento passivo aggressivo sia un ottimo modo per farti fare quello che vogliono. Ignoralo e diventa loro amico.

Tifi per la stessa squadra di tuo padre e anche a te piace guardare programmi TV di dubbia autorevolezza, proprio come a tua madre. E anche se queste fossero le uniche cose che hai in comune con i tuoi genitori, lavoraci su e vedrai che il resto verrà da sé. Immagina se i tuoi morissero e tu fossi ancora incazzato con loro per averti fatto togliere il piercing al naso quando avevi 15 anni.

È ORA DI RIVEDERE IL TUO GUARDAROBA

Foto via Tumblr.

È giunto il momento di iniziare a comportarti con un minimo di dignità. Come sempre, fai quello che ti pare, ma questa è la pura verità: se indossi felpe con le scritte o, aprendo a caso una pagina di ASOS, trovi corrispondenze tra il tuo stile e più di un modello coi tatuaggi in faccia pur non avendo tatuaggi in faccia: è ora di rivedere il tuo guardaroba.

SE SEI TRISTE PERCHÉ STAI INVECCHIANDO, È PERCHÉ FINORA TI SEI DIVERTITO

Se dopo aver letto questa lista di rimproveri e tristi verità sull’inarrestabile incedere del tempo ti senti depresso, puoi consolarti pensando che stare di merda perché la gioventù volge al termine solo per chi è stato davvero giovane. Se non ti sei mai interessato a ciò di cui normalmente i giovani si interessano, ti sei trovato un lavoro subito dopo aver finito la scuola o l’università, non ti sei mai drogato e non hai mai combinato casini e non sei mai stato sveglio tutta la notte e non ti sei mai messo vestiti imbarazzanti, non hai mai fatto a botte con qualcuno o combattuto il potere, be’, allora per te avere trent’anni sarà esattamente come averne 29. Quindi ringrazia di aver avuto la gioventù che hai avuto, e usala a tuo favore per rendere migliore anche l’età adulta.

