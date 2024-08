La Jovenc e Bruce LaBruce vogliono mandarvi all’inferno

La Jovenc è un progetto audiovisivo dall’approccio sperimentale, alter ego di Giovanni Dal Monte, compositore e videomaker in attività da fine anni Novanta. Nel corso degli anni ha composto colonne sonore per il teatro e il cinema e, in particolare, ha sviluppato una collaborazione con il leggendario regista canadese Bruce LaBruce, che gli ha commissionato le musiche dei suoi film Otto or up with dead people, L.A.Zombie, Offing Jack e Obscenity.

Il 2017 vede l’uscita del nuovo album Mater, un disco di musica elettronica composto tramite una tecnica piuttosto insolita: si tratta infatti di spartiti di musica rinascimentale tradotti in linguaggio MIDI e dati in pasto a sintetizzatori e macchine, che li hanno reinterpretati automaticamente. Il parallelo è quello con l’arte serigrafica di Andy Warhol, infinitamente riproducibile e con il minimo intervento umano.

Eccezione a questa regola è il singolo “Heaven’s Grace”, che invece riprende un vecchio spiritual afroamericano tingendolo di sfumature elettroniche storte e oscure, con lampi di suono che l’attraversano da parte a parte come illuminazioni divine in versione noise. Il video, che potete vedere in anteprima in cima all’articolo, è quasi un trailer del nuovo film di Bruce LaBruce, Diablo, in bilico tra cinema d’arte e porno gay. A quanto pare c’è un demone sexy che si aggira per il cimitero di Madrid alla ricerca di vedovi da consolare, ma neanche lui può resistere al fascino di un angelo. Tra l’atmosfera malinconica e spaziale della traccia e il bollore erotico del video, sono quattro minuti che rischiano di cambiarvi la giornata e farvi venire voglia di fare le cosacce dentro un loculo.

Mater è uscito per Atmosphere e SonicaBotanica.

