La line-up del Primavera 2017 è francamente clamorosa

Il Primavera Sound è un festival a cui a noi italiani piace tanto andare, e meno male dato che il nostro non è un paese per festival. Anche quest’anno, come potete vedere dal video qua sotto, il flusso di nostri compatrioti che prenderà un Ryanair per dirigersi a Barcellona dal 31 maggio al 2 giugno sarà piuttosto folto, dato che nella line-up ci sono (prendete fiato):



Frank Ocean, Aphex Twin, Arcade Fire, Bon Iver, The xx, Grace Jones, Slayer, Solange, Van Morrison, Mac DeMarco, Run the Jewels, Skepta, Miguel, Flying Lotus, Metronomy, Death Grips, The Magnetic Fields, Angel Olsen, Descendents, Teenage Fanclub. E solo nella prima parte di cartellone.



Appena dopo, ci sono Broken Social Scene, Grandaddy, Sampha, Japandroids, Tycho, King Gizzard & The Lizard Wizard, Converge, The Damned, Sleep, This Is Not This Heat, King Krule, BADBADNOTGOOD, Against Me!, The Black Angels, Saint Etienne, The Afghan Whigs, The Zombies, Pond, Jonny Greenwood e Shye Ben Tzur, Sleaford Mods, Shellac, John Talabot, Cymbals Eat Guitars, Joey Purp, Mannequin Pussy e tanti altri ancora.



Infine, piccolino ma c’è, compare Iosonouncane. Viva Italia!



Schiacciate play qua sotto e spendete ‘sti duecento euro, via.

