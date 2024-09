La macchina in cui è stato ucciso Tupac Shakur è in vendita

La macchina che guido è una Suzuki Swift del 2008. La condivido con i miei genitori. Ci abbiamo fatto più di centomila chilometri e, per ora, non abbiamo visto pesanti segni di cedimento. Ogni tanto, giustamente, mamma e papà droppano l’argomento “Quando ti prenderai la tua macchina”—e restano leggermente increduli quando gli comunico che non ho alcuna intenzione di comprarne una nuova, e se proprio di darmi al fantastico mondo dell’usato. Il che ci sta, dato che loro provengono da un mondo in cui comprarsi una casa e un automobile erano passi necessari verso l’età adulta. Ma quello in cui vivo io è un ambiente che non mi fa venire voglia di mutilare il mio conto in banca in cambio di una simpatica utilitaria con climatizzatore, cruise control, anticipo zero, prima rata nel 2018, TAN 5,95% e TAEG 7,59%.



Detto questo, se mi si presentasse di fronte un’opportunità irrinunciabile, magari con tante piccole e comode rate, non mi tirerei certo indietro. E ragazzi, non sapete quanto male provo a dirvi che l’occasione della vita è di fronte ai miei occhi, ma proprio non ce la faccio a tirare su il milione e mezzo di dollari necessari a farla mia. Eccola qua sotto, in tutto il suo splendore.

Per farla breve: come riporta AP, in California c’è un rivenditore di oggetti appartenuti a persone famose, Moments in Time, che ha messo in vendita la BMW 750iL di proprietà di Suge Knight in cui è stato ucciso Tupac Shakur. Ha 92,000 chilometri sul tachimetro e un certificato di autenticità. Vi immaginate le possibilità di un investimento simile? In cambio di tutti i soldi che guadagnerete in questa vita e nella prossima potreste sedervi lì dove la storia dell’hip-hop è stata cambiata per sempre. Certo, dovete provare a non pensare a quanto macabra sia la cosa, ma è un piccolo prezzo da pagare per poggiare il sedere sullo stesso sedile che ha supportato quello di una leggenda.



Trovate una galleria di fotografie della macchina e un comodo link per comprarla proprio qua. Se fate la pazzia fatemelo sapere e portatemi a fare un giro.

Videos by VICE

Segui Noisey su Twitter e Facebook.



Altro su Noisey:



Le poesie adolescenziali di Tupac



Snoop Dogg e Tupac hanno influenzato il look di Hillary Clinton



Guarda Tupac che discute di socialismo e Donald Trump in un’intervista inedita del 1992