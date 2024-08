La mod ‘Vita Reale’ di ‘GTA V’ sta conquistando YouTube

La spettacolarizzazione del mondo del gaming e l’enorme successo che i canali di playthrough su YouTube hanno raggiunto negli ultimi anni solleva facilmente una serie di domande — la prima delle quali è: perché guardare qualcun altro giocare a un videogioco invece di giocarlo?

Ci sono, in realtà, molteplici ragioni che possono spingere una persona ad appassionarsi a un contenuto che, di fatto, elimina la componente specifica di un videogioco (in altre parole, il motivo per cui questo medium ci dovrebbe interessare, ovvero la sua interattività) trasformandolo in un medium diverso.

Ma il prodotto e l’esperienza offerta da streamer e youtuber non è lineare come si può intendere un programma televisivo di una volta, perché i social media hanno mutato completamente il significato di questi termini; non c’è interattività in un contenuto video di questo tipo, ma c’è di certo interazione tra il pubblico e lo streamer.

Si intrecciano poi altre ragioni legate alla disponibilità, perché non tutti possono giocare a un gioco appena uscito, alla qualità dell’intrattenimento offerto, perché youtuber e streamer possono garantire un contorno che spesso finisce per superare (a livello di godibilità) persino il gioco in sé, e all’esperienza: guardare qualcun altro giocare può significare vedere il gioco eseguito al meglio delle sue potenzialità.

Per quanto ci piaccia prendere in giro certi streamer e il loro seguito, a conti fatti il loro successo è più che logico. Una nicchia specifica, e per certe ragioni particolare, che sta guadagnando una popolarità impressionante ultimamente su YouTube è quella dei video creati giocando alla mod Real Life di GTA V.

Una mod è un’alterazione che permette di giocare un videogioco in una modalità che non è quella prevista dagli sviluppatori originariamente. Esistono mod ufficiali e ufficiose — ovvero create dai giocatori stessi — di qualsiasi tipo, che modificano elementi che variano dall’estetica di un gioco (come DayZ, popolare mod del gioco Arma II, in cui sono inseriti zombie inferociti oltre ai normali soldati), a intere meccaniche.

Nel secondo caso, la mod “Real Life” o “Vita Reale” di GTA V rappresenta un esempio curioso: il celebre titolo di Rockstar è trasformato in una sorta di Sims e il contenuto video creato non è tanto legato alle meccaniche di gioco originarie, ma a una vera e propria costruzione drammaturgica, dove personaggi del tutto inventati o che simulano persone realmente esistenti vengono fatti interagire tra loro col puro fine di narrare la loro vita quotidiana.

Per capire meglio il fenomeno e cosa renda così seguiti i canali che pubblicano infinite sequele di video di ordinario menage casalingo di calciatori, celebrità e perfetti sconosciuti, Motherboard ha contattato via email Antony Rossi, giovane youtuber italiano che con il canale Omega raggiunge decine — quando non centinaia — di migliaia di visualizzazioni per ognuno dei video a tema GTA V mod “Vita Reale” che pubblica.

MOTHERBOARD: Puoi spiegare che cos’è la mod “Vita Reale” di GTA V ?

Antony Rossi: La mod “Vita Reale” è una mod appunto, quindi una modifica del gioco che ti permette di avere i sensi e le situazioni della vita reale di tutti i giorni. Nei miei video infatti ricorrono il senso di “fame”, “sete” e “stanchezza” che ogni essere umano avverte. La mod “Vita Reale” comprende anche piccoli dettagli assenti nel gioco, come il contatore di benzina nella macchina, auto reali (Mercedes, Fiat, Ferrari…) persone reali famose (Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Donald Trump…) che rendono l’insieme una mod proprio come la vita reale di tutti i giorni.

Quando hai cominciato a giocare alla mod e cosa ha catturato il tuo interesse?

Ho iniziato a fare video nel Febbraio 2015 per puro divertimento senza uno scopo preciso, con il tempo senza accorgermene sono cresciuto sulla piattaforma YouTube diventando sempre più visualizzato grazie alla mod “Vita Reale.”

Ho cominciato a giocare alla mod “Vita Reale” nel giugno 2016, ma ancora non sapevo che avrei potuto formulare una serie tanto cliccata. Infatti da lì è nata una mia idea, partorita dalla mia stessa mente chiamata: “MOD VITA REALE DA CALCIATORE” & “MOD VITA REALE DA BAMBINO”, che vede rispettivamente protagonisti Cristiano Ronaldo grande campione di calcio e Ronaldo Jr, il figlio stesso del medesimo giocatore spagnolo.

Ultimamente sto introducendo due nuove serie “MOD VITA REALE DA YOUTUBER” che vede appunto la vita uno YouTuber, e “MOD VITA REALE DA RAPPER” che vede protagonisti i migliori rapper del 2017.

Ci sono tanti motivi per cui i video di walkthrough sono seguiti, ma la mod “Vita Reale,” in questo senso, è ancora più particolare, perché trasforma GTA V in una sorta di Sims. Secondo te, come mai i tuoi video raggiungono così tante persone?

Nemmeno io mi aspettavo che la “Vita Reale” potesse avere un successo simile. Probabilmente il suo successo deriva dal fatto che molti spettatori si rivedono nei protagonisti dei miei video, oppure amano il protagonista del video perchè è il loro idolo nella realtà e quindi dato che vengono create da me, le persone aprono molti di questi video avendo una sorta di esclusiva che altri non hanno.

Qual è il video che ha avuto più successo e quali sono in generale i tipi di reazione che ha il tuo pubblico?

Il video con più interazioni, visualizzazioni e mi piace è appunto un episodio della “VITA REALE DA CALCIATORE” dove nell’episodio stesso viene svolta la partita di finale della Champions League del 2017, tra Real Madrid & Juventus, dove si possono notare i migliori protagonisti del match come: Ronaldo, Higuain, Dybala, Sergio Ramos, Buffon e tanti altri. Le reazioni sono particolarmente positive e ogni giorno gli iscritti aspettano di vedere un nuovo video in attesa di un nuovo contenuto.

Da quel che racconta il proprietario del canale Omega, la mod “Vita Reale” di GTA V ricorda forse più il fenomeno della fan-fiction che quello degli streamer di videogiochi in senso proprio. Ciò che le persone cercano è forse una costruzione narrativa alternativa, che permetta di costruire ed esplorare una dimensione quotidiana di personaggi a cavallo tra il fittizio e il verosimile.