C’era una volta una Milano in cui la musica, secondo un articolo di VICE, era poca e brutta. Era circa quattro anni fa, o poco più. Era comunque un periodo in cui c’erano almeno due o tre concerti da andare a vedere ogni settimana, e la maggior parte dei gruppi interessanti in tour in Europa passavano più o meno sempre dall’Italia. L’articolo faceva però un discorso più ampio, e si concentrava su come mancassero le proposte dal basso, su come le realtà DIY fossero in larga parte ancora del tutto legate a modalità tipo “al venerdì serata reggae al centro sociale” e, finite le esperienze di cose come le Hundebiss Night, in città non ci fosse chi si sbatteva a portare cose al di fuori da certi canoni e circuiti. Alcune esperienze isolate come quella dello Spazio O’ o di Ca’ Blasé ci sono sempre state, ma non si può dire che da quel punto di vista Milano stesse vivendo esattamente un momento esaltante.

Sono passati quattro anni ma ne sembrano passati almeno il triplo. Nel frattempo Milano da quel punto di vista è rinata, dentro e fuori gli spazi occupati sono venute fuori un sacco di realtà che superando la pigrizia culturale diffusa hanno incominciato a portare, spesso con successo, proposte interessanti in modalità più o meno nuove, all’insegna della qualità e della diversità che quell’articolo invocava.

Videos by VICE

Continua a leggere su Noisey: La musica è tornata a Milano