La musica elettronica e sperimentale in Italia: intervista a Riccardo Sinigaglia

Riccardo Sinigaglia è uno degli sperimentatori elettronici più importanti del nostro Paese, attivo dapprima nell’ensemble di Roberto Cacciapaglia, e poi con mille altri progetti (sono molti di più i dischi in cui ha collaborato con qualcuno che non quelli che ha realizzato da solo).

Se anche i suoi dischi solisti, come Watertube Ringspiel o il bellissimo Riflessi (appena ristampato da quella Soave che in poco tempo sta mettendo insieme un catalogo di tutto rispetto) meritano moltissima attenzione, c’è un progetto che più di altri farà ricordare per sempre questo musicista agli appassionati di certe musiche in tutto il mondo, e si tratta sicuramente di Futuro Antico.



