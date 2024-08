La neo-mitologia di Fricat e Niko Stumpo

Avantguardia, il collettivo di producer italiani capitanato da DJ Shablo, è tornata con una traccia dei suoi artisti più blasonati. Stiamo parlando di Fricat, che un tempo suonava negli Apes On Tapes e un paio di anni fa ha pubblicato un ottimo album solista chiamato Fricatism . Questa sua nuova traccia si intitola “GOOGOO” ed è una collaborazione con l’animatore Niko Stumpo, che aveva già curato il videodella sua “Naval Mountain”.

“GOOGOO” comincia con il suono di un clavicembalo, inizialmente conciliante ma poi sempre più frenetico. Dopo un’esplosione inaspettata, entra in territori a metà tra glitch-hop e grandiosità infettiva che ricordano quelli in cui cavalca libero Hudson Mohawke. L’animazione di Niko, invece, è ai limiti tra il grottesco e l’assurdista—sembra di vedere i giocattoli mutilati di Small Soldiers danzare al ritmo della fine (o dell’inizio?) del mondo.

Trovate il video qua sopra, mentre qua sotto due parole di Fricat e Niko di commento al video e al pezzo:

Fricat: “GOOGOO” voleva essere un tentativo di scrivere colonne sonore per una nuova mitologia, una nuova genesi. Il concetto è nato parlando con Niko, che ho conosciuto proprio tramite Avantguardia. Lui ha fatto un video molto coerente con quest’idea: infatti il pezzo comincia con un’introduzione epica e continua con una melodia che si fa sempre più veloce fino ad arrivare alla tipica esplosione digitale delle pistole laser. E da lì si apre una nuova melodia, come in un ciclo di fine e inizio. Nel video si vedono tutti questi personaggi secondo noi neo-mitologici, mescolati come la musica di Fricat mescola varie influenze da varie parti del mondo e del tempo. Niko è stato precisissimo e bravissimo nel cogliere visivamente quello che il pezzo voleva dire—anche in maniera ironica! Nel caso specifico della musica, volevo provare a fare qualcosa di più melodico, con il groove e il bass come base ma provando ad andare su sonorità più rilassate.

Niko: Io e Fricat abbiamo molto in comune, e mi trovo molto bene ad animare la sua musica. Ci piacerebbe portare avanti questo concept della neo-mitologia. Volevamo che il video fosse divertente, è un po’ comico per come si muove il personaggio… mi sono strippato ad animarlo a ritmo con la musica!

Ci sentiamo presto per scoprire quale sarà il prossimo mattone di Takeoff e Landing, le due compilation di Avantguardia in programma per il 2018.

