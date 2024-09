Come un liceale russo ha creato la più grande community di chitarristi da cameretta del Web

Da ragazzo suonavo in una band, facevamo roba brit e non eravamo un granché. D’altronde nessuno di noi aveva studiato musica: il batterista aveva imparato a suonare con le penne sui banchi di scuola mentre io e il bassista passavamo i pomeriggi su Ultimate Guitar. E proprio l’altro giorno, mentre stavo cercando la tablatura di un pezzo dei Silver Jews, mi sono reso conto di come tutto quello che so suonare—fondamentalmente—l’ho imparato su quel sito.

Come me, penso che gran parte della gente che ha iniziato a suonare la chitarra nei primi anni 2000 sia passata per Ultimate Guitar—o almeno sappia di cosa sto parlando. Nel caso tu non ti riveda in questa in questa categoria, Ultimate Guitar è un sito che si basa sulla condivisione di tablature, news musicali e un forum. Con 12 milioni di iscritti, rappresenta la comunità online di musicisti più grande al mondo e un punto di riferimento per ogni chitarrista da cameretta.

Insomma, mentre cercavo la tab—che con sorpresa ho trovato—mi sono chiesto di come funzionasse il tutto nello specifico e cercando di capirlo mi sono imbattuto nel nome di Eugeny Naidenov, il fondatore del sito. Così, visto che Noisey suona un po’ come nosey che vuol dire ficcanaso, l’ho contattato e chiesto direttamente a lui della storia, del funzionamento della comunità e di come sono cambiate le cose nel corso del tempo.

