La polizia cerca un ladro sosia di Ross di Friends, e lui ha risposto nel modo migliore

Nella giornata di martedì la polizia di Blackpool, una cittadina inglese, ha emesso un mandato di cattura per un uomo accusato di furto di una giacca, di un portafoglio e di un cellulare in un ristorante della città. A quanto pare l’unico indizio disponibile sul presunto ladro è che somiglia in modo impressionante a Ross Geller di Friends.



Nelle immagini diffuse online per facilitare la ricerca si vede distintamente il sosia di David Schwimmer mentre si trova in un negozio e sta acquistando una cassa di birre.

Ovviamente, i commenti dei fan di Friends e di Ross Geller non si sono fatti attendere. In pochissimo tempo il post ha collezionato migliaia di commenti, con riferimenti ironici e battute sulla serie, tra chi ricorda l’altro sosia di Ross, Russ, e chi torna all’eterno dilemma: Ross e Rachel erano in pausa oppure no quando lui è andato a letto con un’altra?

Ovviamente, la sicurezza è un tema che sta a cuore a tutti, in primis alle forze dell’ordine: questo utente ha ricordato di avvicinarsi con cautela al presunto colpevole che, come tutti sanno, è un grande esperto di karate, di arti marziali e di “unagi“.

Anche la sigla dello show ha ispirato una serie di commenti esilaranti. Da leggere solo se siete pronti a non riuscire a togliervi “I’ll Be There for You” dei The Rembrandts dalla testa per tutto il giorno.



Considerata la nota difficoltà di Ross nel misurare gli spazi—come quella volta in cui insieme a Chandler e a Rachel ha fallito nel trasportare un divano nuovo su per le scale—un altro commentatore ha ironizzato sul fatto che il ladro difficilmente sarebbe riuscito a fare uscire la refurtiva dal negozio.

Nonostante tutto, la polizia di Blackpool ha preso il caso molto sul serio, e ha confermato in uno statement ufficiale che la persona nelle immagini non poteva essere Schwimmer.

“Grazie a tutti voi per le rapide risposte,” hanno scritto online. “Abbiamo analizzato la questione a fondo e possiamo confermare che David Schwimmer si trovava in America al momento del furto.”

Per sostenere la tesi delle forze dell’ordine, poi, Schwimmer in persona ha deciso di confermare la sua estraneità ai fatti, postando sul suo profilo Instagram un video in cui conferma di trovarsi effettivamente a New York impegnato a fare questo:

https://twitter.com/DavidSchwimmer/status/1055123896909864966?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1055123896909864966&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cnet.com%2Fnews%2Fpolice-hunt-david-schwimmer-look-alike-schwimmer-responds%2F

“Agenti, non sono stato io, giuro. Come vedete mi trovavo a New York. Alle forze dell’ordine di Blackpool, buona fortuna nella ricerca,” scrive l’attore su Instagram.

Segui Beckett Mufson su Twitter e Instagram.