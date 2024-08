La prima lettera dei tuoi messaggi rivela più cose di quanto pensi

Il ragazzo di una mia amica ha detto che era fuori casa, ma sapevamo che stava mentendo. La prima lettera dei suoi messaggi, infatti non era maiuscola — un chiaro segnale che stava scrivendo dal computer.

Di default, sia gli iPhone che i dispositivi Android rendono maiuscola la prima lettera di una frase, non importa quale app tu stia usando. È una funzione che si può disabilitare, certo, ma la maggior parte delle persone non lo fa. Su un computer desktop, app per chat come Slack e Skype non rendono maiuscola la prima lettera dei messaggi automaticamente. iMessage lo fa, ma molte persone, di fatto, lo disattivano, forse perché questa sottile differenza è ormai stata codificata dai nostri vocabolari virtuali.

Di conseguenza, sono emersi due stili comunicativi leggermente diversi — uno in cui le frasi iniziano con la maiuscola, l’altro in cui le maiuscole non ci sono. Il primo significa che chi scrive lo sta facendo dal telefono, l’altro da un computer desktop. Per le persone con cui parli abitualmente — il tuo ragazzo o ragazza, i tuoi migliori amici o la tua famiglia — le lettere maiuscole sono un modo per far sapere loro dove ti trovi ancora prima di dirglielo.

Una conversazione avvenuta palesemente tra due persone al computer. Immagine: Screenshot

Quando faccio una domanda a un collega e la sua risposta (che arriva in ritardo) consiste in un “Yes” invece che in uno “yes,” so che non è al computer prima che me lo dica. Se l’amico che devo incontrare a un certo punto mi scrive un “Haha” anziché un “haha,” so che è uscito da lavoro e che sta arrivando.

A volte, però, il trucco della lettera maiuscola non funziona.

Per esempio, se in un messaggio che arriva dalla cotta del momento si legge “usciamo,” invece che “Usciamo,” potrebbe significare due cose diverse. Da un lato potrebbe significare che si trova al computer, oppure che ha revisionato il messaggio rimuovendo la lettera maiuscola. Se sei sicuro che la persona che con cui stai chattando è al telefono e ricevi un messaggio senza la lettera maiuscola, puoi andare sul sicuro a scommettere che hanno revisionato il messaggio prima di inviarlo.

Mi sono anche impegnata a rimuovere la lettera maiuscola dai messaggi ai miei colleghi, per nascondere il fatto che non ero al computer. Molti altri redattori di Motherboard mi hanno confermato di fare lo stesso.

Il fatto che notiamo la differenza tra una “a” e una “A” è probabilmente un sintomo del fatto che passiamo troppo tempo a comunicare attraverso degli schermi. Inoltre, questo è un piccolo e interessante esempio di come i nostri telefoni e i nostri computer cambiano le informazioni incapsulate in un messaggio.

Pensavi di star solo scrivendo uno “scusami, non riesco a uscire stasera,” ma la S minuscola rende palese il fatto che probabilmente sei a casa a guardare Netflix.