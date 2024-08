La psicosi dei cattolici per Marilyn Manson a Verona ha appena raggiunto il limite

Iniziamo subito col dire una cosa basilare e autoevidente: Marilyn Manson ha smesso di destare “scandali” o provocare “choc” più o meno vent’anni fa. Possiamo essere tutti quanti ragionevolmente d’accordo su questo, no?

Siamo nel 2017, e levare gli scudi morali per proteggersi dalle trovate del “Reverendo” (su Noisey potete trovare una lista di metallari che fanno davvero paura) è antiquato quanto consultare una pagina in .html del Centro Culturale San Giorgio, e dunque sostanzialmente ridicolo.

Eppure, nel mondo esiste ancora un posto in cui la gente è convinta che l’arrivo di Manson aprirà uno squarcio nell’atmosfera e farà precipitare—per citare l’Apocalisse di Giovanni—”il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e satana e che seduce tutta la terra.”

E quel posto, grazie a Dio, si trova proprio in Italia. Il prossimo 26 agosto, infatti, Bryan Hugh Warner suonerà a Villafranca di Verona, un piccolo paese del profondo Veneto che da mesi è in subbuglio per l’evento.

Già alla fine del 2016 i giornali locali avevano raccolto le voci di diversi residenti, preoccupati per i “messaggi devianti” del cantante (“il satanismo come stile di vita, l’uso di droga”) e per le “pesanti conseguenze” che potrebbe patire una realtà periferica come Villafranca.

A gennaio è poi arrivata una petizione—che nel frattempo ha raggiunto più di 3600 firme—scritta da un certo Mario Lupo Rossi. Nella lettera, rivolta alle istituzioni e agli educatori comunali, si esprimono perplessità per aver dato occasione di “diffondere, in particolar modo a danno delle giovani generazioni, il proprio profondo disprezzo dei valori che sono fondamento della nostra società.”

Le critiche si concentrano sul fatto che, due anni fa, Manson aveva bruciato una bibbia sul palco a Firenze—un gesto che ripete da tipo 395 anni. Alla fine, Rossi invita i destinatari della petizione ad “assumervi la responsabilità della diffusione di questi messaggi, in particolare a danno dei più deboli.”

Con il progressivo avvicinarsi della data, si sono adottati rimedi più spirituali per scacciare l’Anticristo. Come riporta Il Fatto Quotidiano, dal primo di luglio un gruppo di cittadini ha iniziato a riunirsi ogni venerdì per pregare e recitare il rosario “riparatore.” Qualche settimana fa, inoltre, sono scese in campo anche le autorità religiose. Il vescovo di Verona Giuseppe Zenti ha inviato una missiva ai parroci del paese, in cui assicura “la sua vicinanza di pastore e amico,” ringrazia “chi sa pregando” e definisce “demente ancor prima che sacrilego” l’atto di bruciare la Bibbia, che rimane comunque “qualcosa contro cui dovrebbero insorgere tutti i cristiani.”

Il sindaco del comune, Mario Faccioli, ha mostrato di non gradire troppo questa forma di protesta. In un post su Facebook ha precisato che “la scelta artistica del cartellone non è dell’amministrazione comunale,” e scritto di aver trovato “aberrante certe prese di posizione contro questo signore, contro l’amministrazione, da persone che ritengono di essere paladini di verità, portatori di sante croci, che pregano per pioggia e tempesta, che raccolgono firme, che fanno sedute di preghiera.”

Il picco dell’isteria contro Manson lo si è raggiunto grazie a uno dei siti principali della galassia di pagine ultracattoliche di cui avevamo parlato tempo fa: La Luce di Maria. Forte della sua pagina da 1 milione e 400mila fan, ieri è apparso un breve pezzo con l’eloquente titolo “CONCERTO DI MARILYN MANSON A VERONA, IL CIELO SI RIEMPIRÀ DI DEMONI.” Nel lancio su Facebook, inoltre, si invita a prestare attenzione perché “questo non è un concerto è una seduta spiritica di massa, evocare il demonio può essere molto pericoloso.”

Spero vivamente sia una trollata, dato che l’articolista de La Luce di Maria è convinto che “la fede e i rosari puliranno Verona dalla dissacrazione del cantante satanista.”

Nonostante questo auspicio e le preghiere, però, il concerto ha registrato il tutto esaurito.

