Su questo sito trovate 520 ore di interviste a Donald Trump

Donald Trump sta per diventare il presidente degli Stati Uniti e ogni giorno dice moltissimo cose. Lo fa in TV e su Twitter, alcune sono vere, altre sono false. Certe sono in contraddizione con quanto ha dichiarato prima, ma questo non sembra essere un grosso problema. E il tutto proseguirà in questo modo per almeno altri quattro anni.

Mi viene l’ansia solo a scriverne.

Naturalmente i giornalisti e il mondo dei media devono svolgere il loro lavoro e riportare i fatti senza farsi sfuggire nulla (si spera,) se non altro per mantenere la propria visione con i piedi saldamente a terra. Ma credo che tutti gli altri abbiamo la responsabilità di restare vigili ora in modo che, un giorno, potremo spiegare l’era di Trump alle generazioni future in maniera significativa per loro.

A questo scopo, ci vengono in aiuto le anime pie di Internet Archive che hanno creato un archivio in continua espansione contenente più di 520 ore di interviste a Donald Trump contenente anche le sue apparizioni televisive, che parte dal 2009 ad oggi. L’archivio è navigabile oltre ad essere dotato di un editor video per realizzare dei cut personalizzati. Ok, ora potete impazzire.

Lo scopo di questa preziosa raccolta, secondo un comunicato stampa inviato via e-mail, è quello di “fornire assistenza a chi monitora le dichiarazioni in continua evoluzione di Trump sulle questioni politiche.” Probabilmente, questo progetto sarà molto utile in futuro perché tutto sembra indicare che Donald Trump non si faccia alcun problema a dichiarare una cosa in tv, per poi affermare il suo esatto contrario in seguito, sempre in tv.

Ma si tratta anche di una collezione molto interessante per un altro motivo: Donald Trump ha trascorso gli ultimi decenni a lavorare sul suo personaggio davanti alle telecamere. L’autore di documentari Errol Morris ha descritto il suo comportamento come un “masturbarsi in pubblico,” insomma, ogni volta che si trova davanti alle telecamere, si ha come la sensazione che Trump faccia un provino per interpretare il ruolo di se stesso. In definitiva, l’uomo privo di un centro proprio ha costruito la sua personalità in televisione.

E ora potete godervela momento per momento.