La risata di Gué Pequeno è la risposta più giusta a Saviano e Jovanotti

Nell’ultimo periodo sono letteralmente andato in fissa con una categoria di umani che speravo di non incontrare mai nella vita e che, invece, in questo preciso momento stanno spuntando ovunque, come funghi. Se dovessimo trovare un nome a questa categoria potrebbe essere “Gente che parla di rap, ma perché cazzo lo fa?”.



Il massimo esponente di questa categoria è sicuramente Roberto Saviano detto Bob, che nell’ultimo periodo ci tiene a farci sapere quanto sia entrato in fissa con i PNL, per farci notare quanto sia sul pezzo (d’altronde non sono neanche passati due anni da quando i PNL erano una novità e conoscerli poteva significare davvero essere attenti al gioco).



Così, tra un’ospitata da Fazio e dei video sul suo nuovissimo canale YouTube, in cui sostiene che per capire l’Islam bisognerebbe ascoltare il rap — il tutto unito a un servizio su Repubblica — parrebbe proprio che Roberto Saviano sia al momento la persona più indicata a cui chiedere un parere sull’evoluzione della trap italiana.





Per cui, per quanto sia bello immaginare Jovanotti sippare della lean ascoltando “Tran Tran”, vi prego, continuiamo a fare in modo che gli unici ad assistere a questo grande spettacolo dopo il Big Bang siano lui e, al massimo, Rick Rubin.

