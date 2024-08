La rivista accademica che studia le foto di Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg ha cambiato il modo in cui oltre un quarto degli umani del mondo vedono le cose. Le foto pubblicate su Facebook sono spesso il nostro primo contatto con il neonato figlio di un amico o con il nuovo colore di capelli del proprio ex partner. Ma questo nuovo journal accademico non è nato per approfondire il modo in cui ci vediamo noi su Facebook, ma per capire in che modo si vede Zuckerberg stesso.



The California Review of Images and Mark Zuckerberg è dedicato a ”esaminare specifiche rappresentazioni visive di Mark Zuckerberg nei mass media, e a introdurle in un discorso critico e accademico più vasto,” secondo un post sul blog che invita a collaborare scritto da Tim Hwang, fondatore della pubblicazione e redattore.

Il progetto è nato quando Hwang, parlando con un amico, ha scoperto che entrambi collezionavano immagini di Zuckerberg. ”Ci stiamo scambiati i nostri Zuck rari,” ha spiegato Hwang. ”Ha questa strana capacità di riuscire ad essere immortalato in scene che risultano strane.”



A prima vista, il giornale potrebbe sembrare materiale per una nicchia ristrettissima o, per lo meno, che sia difficile trovare qualcosa di cui parlare. Esiste davvero materiale sufficiente sull’iconografia di Mark Zuckerberg per produrre un intero journal dedicato all’argomento? La sua prima edizione appena uscita sembra proprio confermarlo con i suoi sei saggi scritti da un gruppo eterogeneo di accademici, come lo storico della scienza Melissa Lo e lo studioso dei media Ethan Zuckerman.

”Sono rimasto molto sorpreso,” mi ha raccontato Hwang al telefono. ”Quando abbiamo fatto la prima call per i paper ho pensato che sarebbe interessata solo a una o due persone.” Alla fine, Hwang si è ritrovato con quasi 100 candidature, mi ha spiegato.

Ogni saggio esamina una singola rappresentazione visiva del fondatore di Facebook o una serie intera. “Neocolonial Intimacies” scava a fondo nelle implicazioni geopolitiche di un abbraccio particolarmente strano dal punto di vista visivo tra Zuckerberg e il primo ministro indiano Narendra Modi. “Mark Zuckerberg’s Significant Insignificance,” invece, esplora il significato di una delle foto del profilo del CEO del 2013, pubblicata quasi dieci anni dopo la fondazione di Facebook nel 2004. “Sweaty Zuckerberg and Cool Computing” di Mél Hogan, invece, esamina un’intervista particolarmente controversa rilasciata da Zuckerberg sulle policy della privacy di Facebook nel 2010.



Quello che è interessante di Zuckerberg, mi ha spiegato Hwang, è che spesso finisce per risultare incredibilmente strano, nonostante la sua immagine venga gestita con la massima cura. ”E’ molto costruito, ma per qualche ragione risulta inquietante,” ha aggiunto Hwang. ”In che modo questo celebre CEO tende ad emergere come figura politica? C’è molto di cui scrivere, credo, questo è un argomento vasto.”

Quando ho sentito parlare per la prima volta di The California Review of Images and Mark Zuckerberg, mi è venuto in mente un fenomeno presente sulla pagina Facebook del CEO, da cui spesso condivide opinioni e aggiornamenti sulla sua azienda con quasi 100 milioni di persone che hanno scelto di ”seguirlo.”

Nei commenti, vari fanatici di Zuckerberg si dedicano all’antica pratica online del fandom: pubblicare fan art. La maggior parte delle immagini rappresentano il volto di Zuckerberg. Scorrere queste opere mi ha ricordato prepotentemente il reale scopo di The California Review of Images and Mark Zuckerberg: documentare come il fondatore di Facebook sia forse il leader di un’azienda che lavora più di tutti sull’impatto visivo.

”Fondamentalmente Zuckerberg ha una connotazione visiva molto più pronunciata degli altri CEO del mondo tech,” mi ha spiegato Hwang. ”Gli altri non hanno generato tanta attenzione visiva. Dopo Steve Jobs non abbiamo più avuto qualcuno che fosse così iconico.” L’unico altro importante equivalente di Zuckerberg è forse il fondatore di SpaceX e Tesla, Elon Musk, anche lui soggetto di una grande quantità di opere di fan art.

La maggior parte degli utenti di Facebook hanno un’idea dell’aspetto di Zuckerberg. Il CEO usa regolarmente i Live di Facebook per fare delle dirette in cui spiega le nuove funzionalità o i nuovi progetti della sua azienda. Nella maggior parte degli stream, Zuckerberg è da solo e guarda in camera.



Zuckerberg è cosciente di essere costantemente sotto osservazione e che le immagini che trasmette al mondo vengono giudicate e analizzate a fondo dai suoi fan e dai suoi critici. Per esempio, ha trascorso una buona parte del 2017 a fare un viaggio di public relation negli Stati Uniti. Il viaggio è stato studiato attentamente e regolarmente documentato sulla sua pagina Facebook.



Il tour era talmente organizzato nel dettaglio da portare numerosi commentatori a chiedersi se fosse parte di un piano più ampio per scendere in politica. Altri, me compreso, hanno sostenuto che il tour fosse più che altro un modo per vendere sé stesso — e Facebook — come entità degne di fiducia per i suoi miliardi di utenti.

Il tour ha anche spinto i giornalisti a scrivere degli approfondimenti in cui cercavano di scoprire chi è davvero Zuckerberg e che effetto ha la sua persona sulla sua azienda. Per questo, è assolutamente sensato che, prima o poi, gli accademici abbiano deciso di esaminare il ruolo che Zuckerberg svolge nel nostro mondo, attraverso il loro obiettivo. Hwang si è limitato a fornire loro una piattaforma per farlo con il suo nuovo journal.

Mark Zuckerberg è ”un mezzo davvero interessante per parlare di una serie di questioni significative,” ha concluso Hwang. ”Tutto il fenomeno è misterioso, è una specie di frattale, più lo si guarda, più assume forme strane.”



