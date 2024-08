La Russia blocca Telegram, ma Telegram non ci sta

La scorsa settimana, il Roskomnadzor — l’autorità per le telecomunicazioni della Russia — ha richiesto di limitare l’accesso al servizio di messaggistica criptata Telegram dopo che la società si è rifiutata di consegnarne le chiavi crittografiche. Venerdì, i tribunali russi hanno preso provvedimenti per bloccare immediatamente l’applicazione nel paese.

Molti russi utilizzano Telegram, ma la principale agenzia di sicurezza della Russia, il Servizio Federale per la Sicurezza della Federazione russa, ha ripetutamente accusato Telegram di facilitare la comunicazione tra le organizzazioni terroristiche.



Videos by VICE

Secondo il media di stato russo RT, Roskomnadzor ha dichiarato che il blocco resterà in vigore fino a quando Telegram fornirà le chiavi. I rappresentanti di Telegram non si sono presentati durante l’audizione, ma intendono presentare ricorso contro la decisione.



Telegram sostiene di avere più di 100 milioni di utenti mensili, anche se non pubblica i dati riguardanti i suoi utenti a livello nazionale, quindi non sappiamo quanti russi utilizzano l’applicazione e per quanti il servizio sarà interrotto.

Gli stessi funzionari del Cremlino utilizzano Telegram e hanno annunciato che cercheranno un nuovo servizio sostitutivo dopo il divieto, secondo quanto riportato da Reuters.

https://twitter.com/jc_stubbs/status/984774538272628736

Il blocco è stato accolto dalle critiche dei gruppi di difesa della libertà della Rete.



”La crittografia è essenziale per la definizione dei diritti umani,” ha dichiarato a Motherboard il consigliere generale di Access Now Peter Micek durante una telefonata. ”È essenziale per le transazioni finanziarie e il libero flusso di informazioni di ogni tipo. Siamo fiduciosi che le forze dell’ordine [russe] abbiano a disposizione molti strumenti per svolgere il loro lavoro in modo efficace senza mettere a repentaglio i diritti umani.”



Micek ha aggiunto di non essere d’accordo con la giustificazione fornita dal governo russo per il blocco Telegram cioè combattere il terrorismo: ”Il terrorismo è la scusa per giustificare molte proposte di censura,” ha detto.



Telegram non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento da parte di Motherboard, ma il fondatore e CEO di Telegram Pavel Durov ha dichiarato che ”la privacy non è in vendita, e i diritti umani non dovrebbero essere compromessi per paura o avidità.”

Privacy is not for sale, and human rights should not be compromised out of fear or greed. https://t.co/ACsCvk6WFx — Pavel Durov (@durov) April 13, 2018

Dall’inizio del blocco, Telegram ha cercato soluzioni per aggirarlo, incoraggiando l’uso delle sue funzioni proxy nelle impostazioni dell’applicazione. Durov ha anche scritto sul social russo VK che l’azienda cercherà di implementare delle funzionalità per bypassare il blocco nei futuri aggiornamenti dell’app.



”Telegram utilizzerà metodi integrati per bypassare i blocchi, che non richiedono azioni da parte degli utenti, tuttavia la disponibilità al 100% del servizio senza VPN non è garantita,” ha scritto Durov in russo. ”Indipendentemente dalla presenza di un blocco, Telegram manterrà la possibilità di inviare notifiche a tutti gli utenti russi, aggiornandoli sugli sviluppi della situazione.”



Il blocco ha avuto luogo meno di un mese dopo la rielezione del presidente russo Vladimir Putin, alimentando le preoccupazioni dei gruppi di attivisti internazionali riguardo i suoi tentativi di ostacolare l’opposizione politica.



”Provando a bloccare l’applicazione di messaggistica Telegram, le autorità russe stanno lanciando l’ultimo di una serie di attacchi contro la libertà di espressione online nel paese,” ha dichiarato il Vice Direttore per l’Europa orientale e l’Asia centrale di Amnesty International, in un comunicato.



Il divieto fa seguito a diversi casi rilevanti di governi che limitano l’accesso ai servizi di messaggistica criptata. A fine dicembre e inizio gennaio, il governo iraniano ha vietato temporaneamente Telegram e diversi altri social media durante i giorni di protesta. L’anno scorso, anche i manifestanti in Etiopia sono stati tagliati fuori dall’accesso ai social.



Questo articolo è apparso originariamente su Motherboard US.

Seguici su Facebook e Twitter.