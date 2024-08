La spiegazione scientifica del perché “Despacito” spacca così tanto

In caso foste immuni a tutte le canzoni/foto di foglie secche/maglioni e tazze di té che la gente posta sui social, vi informiamo che è settembre. Questo significa che è praticamente autunno, la stagione preferita di tutto il mondo. La stagione degli album un po’ cupi, alternativi, tipo The National e Wolf Alice per accompagnare i pomeriggi passati in casa a stringere tazze di liquido bollente con indosso calzettoni pesanti. Esiste una canzone estiva, però, che continuerà a pompare dai finestrini delle auto indipendentemente dalle condizioni atmosferiche, e sarà la luce che ci guiderà almeno fino al prossimo aprile. Quella canzone è “Despacito”.

