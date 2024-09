La storia del medico che ha scoperto come si diffonde il colera

Il colera può disidratare il corpo umano così rapidamente che può causare la morte entro poche ore dalla prima sensazione di malessere. Questa orribile malattia continua ad affliggere il mondo contemporaneo — attualmente è in corso una grossa epidemia in Yemen — ma oggi riusciamo a tenerla sotto controllo in modo molto più efficace grazie a una scoperta quasi accidentale fatta da un medico del Diciannovesimo Secolo che ha disegnato una mappa.

Il dottor John Snow (non quel Jon Snow ) era un anestesista che viveva a Londra negli anni Cinquanta del Diciannovesimo Secolo. Professionista molto stimato, aiutò persino la Regina a partorire, ma la sua fama a più di un secolo di distanza è dovuta alla sua scoperta fatta durante un’epidemia mortale di colera avvenuta nel 1854.

