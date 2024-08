La storia della startup Ethereum svanita nel nulla con 11$ e un messaggio: “Pene”

Una startup Ethereum, chiamata Prodeum, è scomparsa dal web a fine gennaio dopo aver raccolto un totale di 11 dollari da un crowdsale. Poco dopo la scomparsa del sito, è apparso un messaggio sulla sua homepage con scritto: “pene”.

Il sito di Prodeum ora reindirizza i visitatori all’account Twitter di un trader di criptovalute, che abbiamo contattato senza successo, disattivato poco dopo.

Prodeum è almeno la seconda startup di Ethereum che scompare dopo aver raccolto del denaro in un Initial Coin Offerings (ICO), ovvero eventi in cui una startup finanzia la propria impresa scambiando criptovalute con token digitali. Alcuni ICO sono riusciti a raccogliere milioni di dollari, e l’ultima startup a svanire subito dopo — Confido — è scomparsa da Internet alla fine del 2017 portandosi via circa 374.000 dollari. (Un messaggio apparso in seguito affermava che avrebbe riacquistato i gettoni degli investitori, ma non è chiaro se ciò sia avvenuto davvero.)

Prodeum, al confronto, sembra aver raccolto solo 11 dollari sulla base dell’indirizzo Ethereum pubblicizzato sul sito. (Aggiornamento: dopo che questo articolo è stato pubblicato, i contenuti del portafoglio ICO sono stati inviati a un altro portafoglio che contiene circa 100 dollari, gli altri fondi provengono tutti da un unico portafoglio che precede l’ICO di Prodeum e contiene 46 centesimi.)

L’intento di Prodeum, secondo una versione cache della sua pagina web , era tracciare la filiera delle verdure utilizzando la Blockchain, un libro mastro decentralizzato nel cuore di Ethereum e altre criptovalute come Bitcoin.

Il sito Web di Prodeum, per quello che vale, è appariscente e ben fatto. Per eliminare i sospetti, se vai sulla foto di uno dei componenti dello staff, sei indirizzato al profilo LinkedIn associato. Sembra anche, come ha fatto notare su Twitter il giornalista di Buzzfeed Ryan Mac, che la startup stesse pagando persone su Fiverr per promuovere l’ICO scrivendosi “Prodeum” sul corpo. Tuttavia, non sembra che tutta la promozione sia stata sufficiente a rendere redditizio il crowdsale di Prodeum.

C’è un aspetto della saga di Prodeum che comunque non sembra quadrare. È un pene. Cosa potrebbe significare? Non ha una qualità pungente — non una cosa alla “ah ah ti abbiamo fregato” — probabilmente perché hanno guadagnato abbastanza da pagarsi due Big Mac. Potrebbe trattarsi di un troll, l’equivalente di scarabocchiare un pene sul muro del bagno. Ma il sito web di Prodeum è stato abbastanza elaborato da suggerire una vera cura e impegno da parte degli autori.

Per me, il piccolo “pene” che è stato lasciato sul sito di Prodeum è un urlo silenzioso di nichilismo. Perché, voglio dire, cos’altro c’è da dire?

AGGIORNARE: Questo articolo è stato aggiornato quando i fondi del portafoglio digitale associato all’ICEO di Prodeum sono stati spostati in un altro portafoglio.

