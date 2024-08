La storia dietro il sorriso più famoso del mondo

Nicolas Loufrani ha 46 anni, è francese e ha 256 milioni di ragioni per sorridere. L’abbiamo incontrato da Probeat Agency a Milano per farci raccontare la storia di questo impero giallo, tondo e molto allegro che si chiama Smiley World Ltd. Lui a vederlo sembra un tipo proprio pacifico, simpatico, forse il francese più simpatico che possiate immaginare e a cui dareste almeno cinque anni in meno di quelli che ha. Skinny rossi, chelsea boot neri lucidi e una felpa grigia crewneck con mega smiley d’ordinanza che fa molto corporate. Durante l’intervista beviamo estratti di frutta e mangiamo tortini al formaggio, anche quelli a forma di smiley.

“All’inizio, 45 anni fa, mio padre ha sviluppato questa promozione ‘prends ton temps pour sourire’ (prenditi il tempo di sorridere), per la testata francese France-Soir,” esordisce Monsieur Loufrani, figlio del businessman che nel 1971 ha registrato il celebre marchio smiley. “Era una pubblicazione in cui lo smiley veniva associato alle notizie positive e divertenti.” Nicolas parla italiano, francese e inglese. Chiacchieriamo affidandoci a questo delirante mix di lingue diverse, una conversazione surreale, divertente e perfettamente comprensibile.

