Nella serie di documentari Beyond Beauty, Grace Neutral esplora le molteplici strade intraprese dalle giovani generazioni di tutto il mondo per sfidare i tradizionali ideali di bellezza e rappresentazione del corpo. Grazie a una lunga serie di drammatiche body modification, Grace si è trasformata in una principessa aliena dagli occhi viola, orecchie da elfo, lingua biforcuta, scarificazioni e senza ombelico. Durante il suo viaggio in Corea del Sud, la tatuatrice 27enne ha raccontato alle telecamere di i-D il rapporto tra i giovani di Seoul e gli ideali di bellezza mainstream sudcoreani, dove l’industria beauty ha un valore complessivo di oltre 6 miliardi di dollari. Guardate il primo episodio per scoprire le contraddizioni di un paese in cui è socialmente accettato che gli adolescenti si sottopongano a interventi di chirurgia estetica per potersi accettare, ma dove fare il tatuatore è illegale.

Guarda il video su i-D: La tatuatrice Grace Neutral va alla scoperta del mondo semilegale del tatuaggio in Corea del Sud