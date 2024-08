Nick Hannes ha vinto il premio Magnum and LensCulture Awards nella categoria Documentari, organizzato dalla celebre agenzia fotografica Magnum in collaborazione con il sito specializzato in fotografia LensCulture. La serie del fotografo belga cattura la vita della classe sociale più agiata di Dubai, tra svaghi, ricchezza e opulenza.

Hannes lavora da lungo tempo come fotoreporter nell’area Balcanica e nel Medio Oriente; dal 2006 ha iniziato a concentrarsi su progetti documentaristici personali che ha poi trasformato in libri fotografici sull’Unione Sovietica, sulle Fiandre e sul bacino mediterraneo. Per un anno ha viaggiato in bus attraverso la Russia, esperienza che “ha posto le basi del mio attuale approccio alla fotografia, in cui ironia, ambiguità e metafore visive hanno un ruolo dominante.” I suoi lavori presentano una forte connotazione politica e sociale, provando a “staccarsi dal momento per creare un immaginario universale che affronti le problematiche relazioni tra esseri umani, con l’ambiente e con il mondo in generale.”

Videos by VICE

Continua a leggere su i-D: La vita dei super ricchi di Dubai in foto