La vita nelle case popolari della periferia di Parigi, in foto

Una sera stavo scrollando su Instagram e ho notato una foto in bianco e nero di un ragazzino con un sorriso gigante. Veniva dall’account “Linstable Photographie“, che ha postato quasi cento foto, tutte che ritraggono le vite di persone che abitano dentro o nei dintorni dei palazzi di Créteil, una periferia povera di Parigi ad alta concentrazione di case popolari.



L’account è gestito dal fotografo Jean-Michel Landon, un ex assistente sociale. L’ho incontrato in un caffè di Créteil. Mentre noi parlavamo, i giovani della zona entravano apposta per salutarlo. Landon mi ha detto che gli piace chiacchierare con i ragazzi la sera mentre fa foto, dare loro consigli o semplicemente ascoltarli. Abbiamo parlato del suo percorso da assistente sociale a fotografo e del perché è così determinato ad aiutare i giovani di Créteil a capire e gestire al meglio i continui cambiamenti del loro quartiere.

VICE: Ehi, Jean-Michel! Come hai iniziato a fotografare?

Jean-Michel Landon: Quando ero più giovane portavo spesso con un me una macchinetta usa-e-getta. Facevo foto ai miei amici del quartiere e in vacanza. Ma la mia passione è iniziata sul serio a ottobre 2011, mentre lavoravo come assistente sociale in un palazzo popolare di Sablière [un paesino del Sud-est francese]. Lì ho fatto la mia prima “vera” foto.

È stato a quel punto che hai deciso di diventare un fotografo professionista?

Sì, è successo naturalmente. Dopo aver scoperto che quel palazzo sarebbe stato demolito, ho deciso di lanciare un progetto fotografico per preservare il ricordo dell’edificio. Volevo mostrare oggettivamente come si viveva là dentro. Ora mi sto concentrando sui palazzi Échat a Créteil.

La vita nei palazzi è spesso romanzata e i cliché perpetuati dai media non aiutano. Chi si trova in una posizione migliore di noi, la gente che vive in questi quartieri, per descrivere le nostre vite quotidiane e riequilibrare la discussione? Non si tratta di indorare la pillola della nostra realtà, ma di cercare di essere giusti e mostrare tutto.

Cosa c’è di interessante a Échat?

È prima di tutto una zona d’affari, dove c’è anche un’università e il provveditorato locale. Nel mezzo di tutto questo, ci sono circa dieci complessi abitativi popolari, e un condominio privato composto da cinque o sei palazzi. Nel corso degli ultimi 10 anni, le problematiche sociali sono cresciute, ma non è visibile a tutti per via di come è strutturata l’area.

La popolazione del quartiere sta ringiovanendo, ma le autorità non si occupano dei suoi bisogni. Manca l’infrastruttura che li faccia sentire benvenuti. Il municipio guarda dall’altra parte rispetto all’alto tasso di disoccupazione qui, e non viene fatto nulla per migliorare la vita pubblica. È per questo che voglio documentare quello che succede davvero.

Passi molto tempo con i giovani, ascoltandoli e dando consigli. Come hai fatto ad avvicinarti così tanto a loro?

È successo e basta. Sono quello che chiamano “un anziano” a Créteil—ho lavorato come assistente sociale per quasi 20 anni nella periferia di Parigi; sono conosciuto come amico e come difensore dei loro diritti. L’ho dimostrato ai ragazzi, quindi non ho mai avuto problemi. Ma le mie interazioni con loro vanno oltre la fotografia; sono sempre pronto a dare una mano a chi me lo chiede. I problemi che alcuni giovani di queste zone si trovano ad affontare non sono cambiati da quando sono stati costruiti i palazzi. Sono pieni da scoppiare di talenti sprecati.

Il tuo lavoro è considerato positivamente dalla popolazione?

Sì, anche il sindaco mi conosce molto bene. Sono passati due anni da quando gli ho scritto per metterlo in guardia dai crescenti problemi del quartiere. Per il momento, continua a ignorare le mie proposte. Una cosa è certa, però: sono troppo testardo per lasciar perdere.

