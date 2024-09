Nel “laboratorio delle scimmie”, il più contestato centro di sperimentazione sugli animali

Se non vedi i sottotitoli in italiano, clicca sull’icona CC in basso a destra nel player, scegli “options” e poi “italiano”.

Siamo riusciti ad avere accesso nel più grande laboratorio europeo per test sugli animali, l’olandese Biomedical Primate Research Center (BPRC).

Qui gli scienziati studiano malattie anche gravissime, dichiarando di prendersi cura delle scimmie per assicurare loro le migliori condizioni di vita possibili.

Il centro, tuttavia, è oggetto da anni di diverse polemiche, e fuori dai suoi cancelli si riuniscono regolarmente manifestanti che chiedono al Parlamento olandese la chiusura del sito e la messa al bando della sperimentazione animale.

