L’account di Instagram che immortala i fidanzati-eroi di Instagram

Questo articolo è comparso originariamente su Creators.

Dietro a sguardi trasognati, pose plastiche e splendide inquadrature—che vedete quotidianamente sul vostro feed Instagram—probabile e imbarazzati per l’eventuale presenza di spettatori nei dintorni. E se il titolo di questo articolo vi ha condotto fin qui, vuol dire solo una cosa: siete in qualche modo, volenti o nolenti, parte integrante di questo sistema.

Per testimoniare quanto tale fenomeno stia dilagando—nel virtuale e nel reale—la pagina ironica “Boyfriends of Instagram” dimostra che la categoria dei fidanzati è la più soggetta a rientrare nella divisione dei malcapitati. In sostanza, la pagina pubblica delle meta-foto in cui un fidanzato eterosessuale qualsiasi spera che lo shooting alla propria ragazza sia quasi giunto al termine.

Come si legge nelle informazioni di contatto della pagina, si tratta di “un omaggio a tutti i fidanzati di Instagram là fuori.” Se ne sapete qualcosa, potete inviare “una vostra testimonianza e provare vergogna.”

Segui Boyfriends of Instagram sul suo profilo