L’aeroporto di Genova ha revocato il limite di trasporto per il pesto

Se tutte le vostre piantine di basilico muoiono inevitabilmente impedendovi di preparare il pesto a casa, potete sempre volare a Genova e portarvi a casa ben 500 grammi della nota salsa ligure a fin di bene. Grazia a “Il pesto è buono” — un’iniziativa che ha preso il via lo scorso 1 giugno — infatti, dall’areoporto di Genova, è possibile imbarcare nei bagagli a mano barattoli di pesto che superano le dimensioni di 100 ml consentite di norma dal regolamento sui liquidi in cabina. I partner del progetto sono l’Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, Ascom ed ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile).

Come dichiarato da Marco Arato, Presidente dell’Aeroporto di Genova, “da tempo ci eravamo resi conto che la norma sui liquidi nel bagaglio a mano costringeva tanti genovesi e turisti a lasciare a terra i barattoli pesto al momento di partire dal nostro scalo. Parliamo di circa 500 barattoli all’anno: uno spreco, ma anche un danno di immagine e un’occasione mancata di promozione delle nostre eccellenze.”

