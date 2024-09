L’Agenzia di Viaggi Interplanetaria ti porta in luoghi inaspettati e surreali

Chi conosce la produzione musicale delirante e onirica di Luca Tanzini, aka tab_ularasa, non sarà molto sorpreso alla notizia che la sua ultima creazione artistica è una serie di cartoline impossibili, collage che mettono insieme luoghi lontani in un unico paesaggio, venduti ai suoi concerti a 2 euro l’uno — tre pezzi 5 euro, ovviamente, perché è così che funziona.

L’Agenzia di Viaggi Interplanetaria di tab_ularasa è un luogo immaginario tra il dada e il situazionista. Oltre che in formato fisico, le cartoline sono raccolte in un profilo Flickr, ma anche su un account Instagram. Hanno un’estetica vintage e surreale, che permette di viaggiare da un luogo ibrido all’altro: una spiaggia di Riccione con il Vesuvio in eruzione alle spalle, un Duomo di Milano ai piedi delle Alpi Svizzere, una spiaggia di Porto Santo Stefano invasa dagli stambecchi, una Piazza San Marco sul Lago di Misurina delle Dolomiti.

Creators: Tu ti occupi di musica ma produci anche fanzine, video deliranti e ora cartoline. Fa tutto parte allo stesso modo della tua poetica?

Luca Tanzini: Sì è tutto collegato, forse si tratta di poesia strana. Le cartoline potrebbero essere mie canzoni senza parole, è pur sempre un modo di viaggiare. Per me è importante creare paesaggi immaginifici, sia nella musica che nelle immagini. Devono spiazzare ma allo stesso tempo sembrare normali. Mi piace creare punti interrogativi in chi guarda o ascolta.

Come è nata l’idea di un’Agenzia di Viaggi Interplanetaria?

Ho iniziato la serie di cartoline quasi per gioco, quando sono tornato a vivere in Toscana dopo aver vissuto a Milano per tre anni e mezzo. In soffitta ho trovato dei vecchi raccoglitori con scritto SUD, CENTRO, NORD, ESTERO. Dentro c’erano tutte le cartoline di famiglia che ci avevano spedito. Mio babbo non butta via nulla, archivia tutto in modo preciso. Nel tempo libero ho iniziato a scannerizzare le cartoline e a giocare con i diversi luoghi.





Come realizzi i collage, nella pratica?

Il processo di assemblaggio dei collage, sulla carta, è semplice: prendo due vecchie cartoline anni 70/80 e da due luoghi diversi ne immagino uno nuovo. Penso ‘questo potrebbe essere un viaggio consigliato dall’Agenzia ai novelli sposi che divorzieranno presto’, oppure ‘questo è per chi vuole veramente imbarcarsi in un trip diverso ed esotico’. Nonostante la semplicità tecnica, però, spesso faccio molte prove. Qualche volta il collage cartolina viene fuori subito come voglio, mentre altre volte faccio più fatica.

Ma le cartoline prima o poi finiscono, no?

Sì, è stato molto bello perché man mano che iniziavo a pubblicare le cartoline molti amici si sono appassionati a quello che stavo facendo, e hanno iniziato a spedirmi a loro volta pacchi di cartoline vecchie per farne delle altre. Poi ho iniziato a girare per mercatini per trovarne ancora. Ne ho vendute molte, non me l’aspettavo. Sono rimasto molto spiazzato perché piacevano più che altro alle persone che non c’entravano niente con l’evento in cui le presentavo, con il mondo del punk, delle fanzine o dei fumetti.





Dove ci porterai nei prossimi viaggi? Hai pensato allo spazio?

L’Agenzia al momento va avanti verso GALASSIE SCONOSCIUTE. Lo spazio è qui tra noi e anche gli alieni, basta solo saperli riconoscere, aguzzare la vista e le orecchie come nei giochini della settimana enigmistica. Per adesso comunque mi diverto, forse arriverà un momento in cui farò una pausa o “festa”, come si dice dalle mie parti. All’orizzonte si prospettano un bel po’ di mostre, e le cartoline vanno a ruba. Quindi molto bene così.

