L’alt-right pensa che ‘Wolfenstein: The New Colossus’ sia razzista verso i bianchi

Domenica sera, durante una conferenza stampa pre-E3 Bethesda Softworks ha svelato la lineup dei suoi nuovi giochi, tra cui c’è anche Wolfenstein: The New Colossus, sviluppato a partire dalla tradizione decennale dell’industria dei videogiochi di creare degli sparatutto in prima persona in cui il giocatore uccide brutalmente dei nazisti.

A molta gente su internet questa cosa non piace. Ma non perché il gioco minimizzi gli orrori della Seconda Guerra Mondiale o perché celebri rozzamente la violenza. Per quanto ne so, molti sono arrabbiati perché questo gioco ‘politicamente corretto’ degrada i nazisti ed è ‘anti-bianco’.

