L’americano che si è unito all’ISIS “per vedere com’era” e ora è accusato di terrorismo

Un cittadino americano originario della Virginia è stato fermato per legami col terrorismo, e adesso rischia fino a cinque anni di prigione per essersi arruolato per lo Stato Islamico. La sua difesa è stata “volevo vedere com’era.”

Mohamad Khweis, un ex autista di bus di 27 anni, nel dicembre del 2015 ha venduto il suo mezzo e ha lasciato il lavoro per raggiungere il confine tra Siria e Iraq senza avvisare nessuna struttura governativa.

“Voleva capire come facessero i jihadisti a giustificare certe atrocità,” è la tesi difensiva del suo avvocato, John Zwerling, riportata dal Washington Post.

