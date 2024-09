“Mia moglie non condivide automaticamente tutte le altre relazioni che ho,” mi ha detto Carson al telefono.

A guardarlo da fuori, dice, il suo matrimonio sembra abbastanza normale — lui e sua moglie vivono insieme e hanno due bambini. Ma Carson, che chiesto di non far comparire il suo cognome per proteggere la privacy della sua famiglia, ha anche altre relazioni. Non sono tutte sessuali, e non sono tutte sentimentali. Ma assegna una priorità diversa a ognuna, a seconda degli accordi specifici.

Videos by VICE

Con la moglie ha deciso di crescere dei figli e prendersi cura della loro casa. Ma con le altre persone va ad appuntamenti o in vacanza — anche se non fanno sesso. Allo stesso tempo, evita di nutrire aspettative per le sue storie.

Continua a leggere su Motherboard: L’anarchia delle relazioni è il futuro del poliamore.