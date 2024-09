Ascolta il mix di Larry Gus per FRAC Festival

Ormai l’itinerario delle vacanze estive di Noisey si sta definendo in modo piuttosto preciso. Anzi, c’è talmente tanta roba da fare e da vedere in Italia quest’anno che sarà un lavoraccio starci dietro. Per l’ultimo weekend di luglio la meta è senza dubbio la Calabria, per la precisione Vibo Valentia e Pizzo Calabro, dove si svolgerà il FRAC, Festival di Ricerca per le Arti Contemporanee. Dietro questo nome altisonante, come sapete, si nasconde un gran festone all’interno di due bellissimi castelli con una line up d’eccezione che comprende, tra gli altri, Andy Stott, Barrio Lindo, Dan Shake e il producer, compositore, batterista ed esploratore psichedelico Larry Gus, direttamente da Atene.

Grazie allo staff del FRAC, siamo riusciti ad ottenere in esclusiva per Noisey un mix compilato proprio da quest’ultimo. E siamo contentissimi perché ci è arrivata una bomba da un’ora di funk e afrobeat da infarto punteggiata di svarioni psichedelici, tra cui si riconoscono un indiavolato Lucio Battisti da Anima Latina, un intermezzo di umorismo surreale gentilmente concesso dal genio Stephen Wright, Captain Beefheart e visionari momenti free jazz e l’italian folgorato Enzo Carella.

Ascolta il mix qua sotto e procurati i biglietti per il FRAC sul sito del festival.



