L’artista che trasforma le carte Pokémon in quadri Pokémon

Se avete sul fondo del cassetto qualche carta dei Pokémon è arrivato il momento di tirarla fuori. Da circa due anni, infatti, l’artista Lunumbra prende vecchie carte e le rivisita, rimuovendo i riquadri in cui sono inseriti i soggetti. Per farlo — come spiega sul suo sito personale — utilizza colori acrilici, pennarelli gel e sigillante. In alcuni casi, usa anche degli stuzzicadenti quando i clienti vogliono che continuino a vedersi le caratteristiche di combattimento del Pokémon. Sì perché, oltre a trasformare carte per puro piacere, lo fa anche su commissione.

D’altronde, da quando nel 1996 sono usciti i primi set in Giappone, chiunque ha carpito carte olografiche o comuni per i motivi più svariati. Ma l’elemento che catturava maggiormente l’attenzione generale, per tutti, era l’immagine in cui figurava il Pokémon. Lo sfondo riguardava sempre il mondo d’appartenenza del soggetto ma era limitato, per questioni di spazio, da un riquadro che poteva essere rimosso solo con molti sforzi mentali e fantasia. La maestria di Lunumbra provvede proprio a questo.

Se possedete un vecchio Charizard prima edizione, però, non provate a commettere eresie. Tanto neanche Lunumbra vi permetterebbe questo delitto.

Per contattare o guardare gli altri lavori di Lunumbra, visitate la sua pagina Facebook o il suo sito personale .