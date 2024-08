L’ascesa di Cardi B è la prova della morte della vecchia macchina del pop

Eccoci qua, è la guerra della classifica. Cardi B, come era stato previsto da molti, è riuscita a sorpassare il singolo di Taylor Swift “Look What You Made Me Do” sostituendolo al numero uno con l’irresistibile “Bodak Yellow” (“Look” in realtà è scesa di due posizioni, fino alla terza, mentre “Rockstar” di Post Malone e 21 Savage ha conquistato la seconda). Vedere Cardi B che eclissa il ritorno di Taylor Swift è avvincente perché si tratta di due personaggi pazzeschi. Cardi è una ex-spogliarellista, celebrità di Instagram e star dei reality che viene dal Bronx ed è apertamente se stessa—divertente, esagerata, tenera, dice le cose come stanno perché le cose stanno davvero così. Ha iniziato a rappare soltanto due anni fa ed è già in corsa per il titolo di Regina del Rap di New York, avvicinandosi per un po’ a Nicki Minaj, la quale, per coincidenza (o folle scienza delle classifiche) è stata anche lei in un testa a testa con Swift nel 2014 con “Anaconda”, ma senza aggiudicarsi la prima posizione.

La narrativa costruita dai media della lotta tra Taylor e Cardi, tuttavia, è soltanto una parte della storia. Il meritato numero uno di Cardi B marca la fine di un certo modo di pensare alla vittoria nel genere pop. Creare un tipo di pop per tutte le taglie, che separa l’artista dalla politica è stato un’usanza per anni. Ma ora, il successo è determinato da una linea che unisce opinioni e musica. Essere apolitici, o saltare su un carrozzone senza contribuire veramente, non garantisce la vittoria nel pop ed è il motivo per cui molti artisti pop di alto livello hanno fatto flop. La sincerità e una bella canzone possono bastare a farti arrivare al top, e la prova è “Bodak Yellow”; artisti come Taylor Swift faticano a prosperare in questo nuovo panorama pop. Le pop star bianche non saranno più in grado di portare il vero cambiamento, a meno che non lo vogliano sinceramente.

