Guarda un italiano portare a Persia’s Got Talent ‘Lascia entrare Ascanio’

Sabato sera, mentre si consumava una delle finali di Sanremo più improbabili della storia, un’altra esibizione canora iniziava a farsi largo tra le chat Whatsapp: quella di “Lascia entrare Ascanio”, portata da un musicista nostrano a Persia’s Got Talent.

Persia’s Got Talent è un programma di MBC Persia rivolto alle persone di lingua persiana in Iran e in giro per il mondo, ed è girato a Stoccolma—motivo per cui la quasi totalità dei concorrenti è composta da iraniani residenti non in Iran, ma in Europa, Stati Uniti e Canada. Ed è in Svezia che lo scorso novembre l’italo-spagnolo Walzer, come ha raccontato lui stesso sulla sua pagina Facebook, è andato a registrare la sua interpretazione di uno degli inni dell’internet italiano.

La storia di “Lascia entrare Ascanio” inizia più di dieci anni fa, quando su YouTube viene caricata una versione del pezzo pop iraniano “Pariya” di Shahram Shabpareh con i sottotitoli italianizzati e che ad oggi conta quasi tre milioni di visualizzazioni. Da allora, l’8 di gennaio—da una delle frasi del pezzo—è la giornata consacrata ad Ascanio e a questo particolare caso di mondegreen.

Nel video in alto vediamo Walzer introdursi a pubblico e giudici dicendo di aver scoperto la poesia persiana di Rumi, Hafez e Khayyam e di aver scelto di omaggiare l’Iran con un pezzo. Accompagnandosi con chitarra e kazoo, attacca poi con “Pariya”, cantato ovviamente all’italiana (mentre i sottotitoli sullo schermo riportano il testo originale e il pubblico lo intona in coro, fatto che rende il tutto ancora più incredibile).

Due dei giudici mentre cantano “Pariya”, ignari che Walzer stia cantando “Lascia entrare Ascanio.”

Il video si conclude prima che Walzer arrivi alla parte “Giralo là che chiamo Miccoli / Ma non urlare nei gomitoli!” e tre dei quattro giudici votano no facendolo uscire sulle note di un pezzo di Paolo Conte. Ma poco importa, perché in un altro filmato sul canale di MBC Persia Walzer spiega la scelta di “riportare in Iran” il pezzo di Shabpareh, svelando di averlo cantato in italiano per omaggiare una grande tradizione dell’internet.

Così, a un mese dall’8 di gennaio, Ascanio è davvero entrato.

