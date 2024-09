[NSFW] Le fotografie erotiche che esplorano il lato oscuro dell’amore

Un nuovo libro d’arte, fatto di lavori letterari e fotografici, prende in considerazione il lato più sinistro e dissonante dell’amore e delle relazioni. In Visceral le fotografie dal sapore Hitchcockiano della modella e direttrice creativa Amy Hood catturano in bianco e nero momenti intimi che stanno a cavallo tra passione e aggressività. Visceral segue la stessa estetica cruda dei precedenti lavori di Hood, come, ad esempio, il libro erotico anni ’70 CULT CLASSIC . Sfogliando le pagine sembra che si stia guardando un vecchio film spezzato in tanti still; insieme, le immagini raccontano una storia attraverso motivi stilisticamente di forte impatto presi in prestito dal cinema hollywoodiano degli anni ’20 e ’30.

Scrive Hood: “ Visceral esamina la spesso non-convenzionale realtà dell’intimità e delle relazioni umane, la nostra attrazione verso l’estrema oscurità del piacere e l’evocazione dei nostri desideri più reconditi.” Il libro comprende scritti di John Paul Pryor, Lydia Lunch, e la collaboratrice di Creators Kate Messinger, e storie fotografiche di Bill Brown, David Bellemere, Enga Purejav, Michael Donovan, Pola Esther, Sante D’Orazio e Kristen Bode.

