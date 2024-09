Mentre si inizia a fare luce sulle circostanze dell’attacco avvenuto nei pressi del Parlamento britannico a Londra, in cui un individuo ancora non identificato ha scagliato la sua auto contro la folla presente sul ponte Westminster e accoltellato un poliziotto, causando la morte di quattro persone e una quarantina di feriti, dalle profondità di Internet emerge un’informazione agghiacciante diffusa dal sito Gizmodo: i dettagli dell’attacco sarebbero stati postati online su 4chan quasi 24 ore prima dei fatti, sotto forma di un messaggio in codice .

Poco dopo che la notizia dell’attacco si è diffusa in tutto il mondo, gli utenti dell’imageboard hanno iniziato a interrogarsi riguardo alla natura di un messaggio postato il 21 marzo alle 15 (GMT), quasi esattamente 24 ore prima dell’attacco di Londra. La sezione /pol/ (‘politicamente scorretto’), allo stesso modo della sezione /b/ ( “random”) è tristemente nota come il luogo in cui il web dà il peggio di sé. L’utente con l’ID n1SoXPxb — che ha pubblicato solo quel post — identificato come danese (anche se con una VPN si può mascherare facilmente l’origine di tutti i messaggi), ha postato una foto di due pistole accompagnata da un messaggio scritto con Paint che indica la sezione “/pol” e la data “21-03-2017”.

Videos by VICE

Continua a leggere su Motherboard: L’attentato di Westminster sarebbe stato annunciato il giorno prima su 4chan