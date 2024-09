L’attentatore di Manchester ha sfruttato una comunissima falla nella sicurezza

Nella notte di lunedì scorso, 22 maggio, un attentatore suicida si è fatto esplodere nei pressi della Manchester Arena uccidendo almeno 22 persone mentre defluivano verso casa dopo un concerto di Ariana Grande.

Stando a quanto riportato dalle autorità, l’ordigno sarebbe esploso nel foyer della struttura, mentre centinaia di persone stavano muovendosi verso la stazione di Victoria.

Il fatto che l’attentatore—un ragazzo di 22 anni nato a Manchester da una famiglia di origini libiche—abbia deciso di farsi saltare in aria proprio quel posto, però, secondo alcuni esperti non sarebbe una scelta casuale.

In molti infatti pensano che l’uomo abbia voluto sfruttare quella che viene definita una “key vulnerability”—un tallone d’Achille, in sostanza—tipica di eventi del genere: ossia il poter accedere a un’area densamente frequentata da persone in transito senza passare dai controlli delle aree di sicurezza. Come l’interno di un’arena prima di un concerto, appunto.

