Vinci due biglietti per il LattexPlus festival

Ti trovi nel parco di Villa Solaria, a Firenze, sulla spiaggia in riva all’Arno. È metà luglio e su un palco illuminato da mille luci, immerso nelle sue caratteristiche geometrie austere, c’è Actress. È tardi e sei reduce da ore e ore di ballo: Herva, Palms Trax, Jeremy Underground, Hunee ed Ellen Allien ti hanno fatto sudare, ma non è ancora abbastanza. La musica ti fa trasfigurare in un essere tutto arti a cui la folla attorno a te si lega creando un brulicante groviglio di gioia ed euforia. E non hai nemmeno pagato.

Ecco, insomma, la descrizione qua sopra potrebbe corrispondere a due dei nostri lettori perché da oggi fino a venerdì mettiamo in palio due weekend pass per il LattexPlus Festival, dal 14 al 16 luglio a Firenze. La lineup la potete vedere nell’immagine qua sopra, immaginiamo di non dover specificare che nomi come quelli elencati nel paragrafo precedente compongono una line up d’eccezione.

Per vincere i due biglietti non dovete fare altro che mandare una mail a festa@vice.com con oggetto FATEMI ANDARE AL LATTEXPLUS. Avete tempo fino a giovedì 6 luglio a mezzanotte. Venerdì 7 contatteremo in privato i vincitori.

Per chi non sarà tra i fortunati, i biglietti si possono acquistare sul sito del festival.

