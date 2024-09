L’attore porno giapponese di 24 anni che sembra un bambino

Ogni tanto, forse una volta ogni dieci anni, compare qualcuno nel mondo del cinema per adulti che richiede la nostra attenzione. Gli adoni dagli addominali scolpiti e le pornostar capaci di acrobazie sono interessanti, ma sul lungo periodo sono altri i personaggi che ci rimangono in mente.

Come Kohey Nishi, che sono arrivato a conoscere seguendo un link intitolato “Il prodigio giapponese del porno che sembra avere 12 anni.” È stato uno dei click più rischiosi della mia vita, e porta a numerosi video che hanno per protagonista un uomo adulto che sembra un bambino e che viene trattato come tale, accudito e coccolato da diverse donne che poi finiscono a fare sesso con lui o con un altro tizio. Visto che sono rimasto tanto turbato quanto incuriosito e contemporaneamente privo di parole, ho deciso di contattare il diretto interessato.

Con l’aiuto di Hideki Kobayashi di VICE Giappone ho concordato un’intervista in cui abbiamo parlato del suo lavoro, delle sue aspirazioni e del bene che secondo lui il suo porno sta facendo al mondo.

Kohey Nishi. Foto via Facebook

VICE: Prima di tutto mettiamo bene in chiaro la storia dell’età. Quanti anni hai?

Kohey Nishi: Ho 24 anni.

E quanto sei alto?

Un metro e nove centimetri.

Come hai iniziato a fare questo tipo di video? Sei stato contattato da qualcuno o l’idea è stata tua?

Ho iniziato a frequentare Kei Morikawa, un famoso regista porno giapponese. Lui mi ha presentato Ganari Takahashi, un produttore del settore. E Takahashi ha prodotto il mio primo porno dopo che gli ho parlato di un’idea che mi era venuta. Lui mi è stato a sentire e mi ha detto: “È una cosa molto particolare. Nessuno ha mai fatto questo genere di video.” E così sono diventato direttore di Soft On Demand, una delle maggiori case di produzione porno in Giappone, fondata da Takahashi.

Quindi sei tu stesso a presentarti come qualcuno che somiglia a un bambino? Sei cosciente che è questo il tuo punto di forza?

Sì. Non c’è nessun adulto che assomigli a un bambino più di me! E non lavoro solo nell’industria del porno. Ci sono anche film non pornografici per cui non si possono ingaggiare dei bambini e in quei casi subentro io a riempire il vuoto.

Che tipo di malattia hai, e quali sono i problemi principali che devi affrontare nel tuo lavoro?

Mi è stata diagnosticata la mucopolisaccaridosi, una malattia degenerativa incurabile. Sono stato sottoposto a un trapianto che ha bloccato lo sviluppo della malattia. È stato praticamente un miracolo, perché ancora oggi si ritiene che questo tipo di intervento non abbia alcun effetto.

Detto questo, una volta che compaiono i sintomi non ti riprendi più. Inoltre soffro anche per le conseguenze di un rabdomiosarcoma e di un tumore al cervello che mi è stato diagnosticato quando avevo tre anni. Per cui ho diversi problemi fisici. Non posso crescere più di così, non posso stare in piedi da solo per più di cinque minuti, sono quasi sordo dall’orecchio sinistro. E così via. Eppure mi sono abituato alla mia condizione perché ci convivo da quando ero piccolo. Anche se a volte ho bisogno di aiuto, sono in grado di gestire da solo la maggior parte di questi problemi. Ad esempio non sono in grado di aprire una bottiglia di plastica a mani nude ma se mi dai un paio di pinze ci riesco.

L’unica vera fonte d’ansia è il mio collo. È troppo debole, quindi potrei danneggiare la spina dorsale e rimanere paralizzato da lì in giù. Ma credo che se capitasse sarei in grado di superare anche quello. Cerco di non preoccuparmene troppo perché comunque non ci posso fare niente. Ci penserò se e quando rimarrò paralizzato.

Ti sei mai chiesto se con i tuoi video stai fornendo o meno un prodotto la cui diffusione potrebbe impedire che venga fatto del male a bambini veri?

Una volta mi hanno detto che i miei video potevano essere pericolosi, proprio perché sembro effettivamente un bambino. Ma in realtà penso di sì, che i miei video possano impedire che se ne facciano con bambini veri, proprio come i film di guerra e i videogiochi sparatutto possono contribuire alla pace.

Ci sono limiti a quello che puoi fare nei tuoi video?

Non ho limiti o difficoltà particolari dovute alla mia altezza. Come ho detto, non posso rimanere in piedi a lungo ma di solito nei porno sto sdraiato quindi non è un problema. Anche se non ha nulla a che fare con le mie disabilità, è molto difficile riuscire a mantenere un’erezione quando sei circondato da tante persone e quando vieni ripreso da una telecamera.

Ti sei mai fatto male sul set?

No, ma tendo ad avere forti dolori muscolari dopo ogni video.

Qual è il tuo video preferito tra quelli che hai fatto?

Quello a cui sono più legato è il mio primo video, Nice to Meet You. I am Nishikun, a 109cm Porn Director, Feat. Mao Hamasaki. Ma dal punto di vista di uno spettatore probabilmente il mio lavoro migliore è Having Sex in the Magic Mirror Box Car with a Female College Student with F-Cup Breasts Who Wants to Be a Kindergarten Teacher perché è davvero erotico, interessante e unico. Sono l’unica persona che avrebbe mai potuto farlo.

Quali sono gli aspetti migliori e peggiori del dirigere e recitare in questi video?

L’aspetto che mi rende più felice del fare il regista porno è la possibilità di esprimere i miei sentimenti nelle mie opere. Come attore, il fatto di riuscire a dimostrare la mia forza. È per questo che ho deciso di recitare. Sono felice di essere entrato nel settore perché mi ha fatto fare delle belle esperienze e mi ha dato una certa fama. La mia carriera non mi crea alcun problema.

Fare l’attore porno ha aiutato anche la tua vita sentimentale?

Mi ha creato più opportunità e più ragazze che mi chiedono di uscire.



Quanto spesso vieni riconosciuto per strada? Come sono i tuoi fan? Hai mai avuto brutte esperienze con loro?

Qui a Tokyo mi capita spesso che qualcuno mi guardi come se mi avesse riconosciuto, ma essere fermato per strada non è una cosa comune. Invece ricevo un sacco di messaggi su internet.

Credo di essere noto sopratutto tra i giovani, tra i 18 e i 25 anni. Ho anche un buon numero di fan femminili.

A volte ricevo email negative, ma non ho mai avuto davvero brutte esperienze perché appunto, come dicevo, mi capita di rado che mi fermino per strada.

Com’era la tua vita prima del porno? Cosa ti piacerebbe fare quando smetterai di farlo?

Prima di cominciare la mia carriera nel porno ho lavorato per un anno e mezzo come programmatore per un’azienda e poi per altri sei mesi come freelance. In futuro mi piacerebbe continuare a fare l’attore, sia fuori dal porno che nell’industria del porno americana.

Hai qualche consiglio da dare agli uomini insoddisfatti della loro altezza o che pensano che la loro altezza ostacoli la loro vita sentimentale?

Ci sono tanti fattori che entrano in gioco quanto si tratta di fascino e in realtà l’altezza non c’entra molto: se le attribuisci tutta la responsabilità vuol dire che stai ignorando tutte le altre cause. Affrontate la realtà, lavorate sui vostri punto di forza e cercate di migliorare i vostri punti deboli. Solo così potrete diventare interessanti per una donna.

