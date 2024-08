Ok, ma bisogna lavare la carne prima di cuocerla?

Smettetela con quei ‘bagni di carne’ e optate per cuocere la carne alla giusta temperatura, a seconda della tipologia.

Fuori è caldo, la birra è nel frigorifero, e tu non vedi l’ora di mettere qualche bistecca sulla griglia. Prima di cuocere la tua bistecca, però, gli fai fare un bagno freddo nel lavandino. Uno dei tuoi amici ti vede e inorridisce. “Sto semplicemente cercando di togliere tutti i germi” replichi “È più sicuro”. Gocce di acqua rosa colano sul lavello e sul piano della cucina. A te non interessa.

Questo rituale di pulizia ha davvero reso la carne più sicura da mangiare? O ha semplicemente creato una spa per germi, pericolosi per stomaco e intestino?

Lavare la carne prima di cuocerla: sì o no?

La carne cruda dovrebbe andare dalla confezione alla griglia, saltando completamente il lavandino. Secondo il Center for Disease Control non dovresti lavare la carne cruda prima di cuocerla perché potrebbero diffondersi batteri sulle superfici (come il ripiano della cucina), gli utensili e altri cibi nelle vicinanze. Nel caso vi steste chiedendo se la CDC è semplicemente paranoica, sappiate che anche la USDA è d’accordo.

Questa contaminazione incrociata può portare a malattie, dice Daniel Green, assistant director di microbiologia clinica al New York-Presbyterian/Columbia University Medical Center. Il pollame può portare la salmonella e il manzo l’escherichia coli.

Quando le gocce di succo di carne cadono sul lavandino creano un terreno di coltura per una potenziale intossicazione alimentare. I sintomi includono dolori addominali, febbre e vomito, e hanno tempi di incubazione da 24 a 48 ore.

Quindi non mi sto davvero sbarazzando dei germi?

I batteri sulla superficie della carne sono ‘ben organizzati’, quindi lavarla non ha virtualmente nessun beneficio. “Inoltre sciacquare non è un metodo efficace di rimuovere i batteri dalla carne. Molti batteri possono aderire strettamente alla carne, quindi anche se la lavi, non stai effettivamente rimuovendo nulla” dice Green “Anzi, li stai già disperdendo su altre superfici”. Lavare la carne mette te—e chiunque tocchi le superfici contaminate—a rischio di intossicazione alimentare.

Uh, ok, ma lavo la carne da sempre e sto bene. Quanto posso davvero stare male?

Bene, pensate a questo: anche se siete totalmente sani, state aumentando il rischio di sviluppare un’infezione alimentare piuttosto aggressiva; se avete un sistema immunitario compromesso e vi esponete a questi batteri, è possibile che contraiate un’infezione mortale. Anche se è più probabile che abbiate solamente dolori addominali e diarrea, è possibile anche sviluppare un’infezione più pericolosa: la CDC stima che ogni anno, di 48 milioni di persone che prendono un’intossicazione alimentare, 128.000 vengono ospedalizzate e 3000 muoiono.

“La maggior parte delle persone che hanno sistemi immunitari sani prende una gastroenterite” dice Green “Ma chi prende farmaci immunosoppressori, o è semplicemente più predisposto, può avere un’infezione potenzialmente mortale”. Quindi smettetela con quei ‘bagni di carne’ e optate per cuocere la carne alla giusta temperatura, a seconda della tipologia.

Questo vale per tutta la carne?

La CDC consiglia 145 gradi per il manzo (non macinato), il vitello, l’agnello, il maiale fresco, il prosciutto, e perfino il pesce. Dopo che la tua carne è cotta dovrebbe riposare per tre minuti prima di venire tagliata. Il pollame, come il pollo e il tacchino, è pronto per essere mangiati a 165 gradi.

E il pesce? Si può lavare?

Anche nel caso del pesce si possono fare più o meno gli stessi ragionamenti: online si trovano diversi consigli per cuocerlo, è vero, ma la maggior parte delle ricette non si basa certo sulla sicurezza alimentare. La maniera più efficace di eliminare i parassiti è cuocere il pesce alla giusta temperatura. “Se ad esempio siete su una barca, e state cucinando e pulendo il pesce, ha senso pulirlo, ma il filetto di pesce nella vostra cucina non ne ha bisogno” dice Green. La FDA consiglia di pulirlo bene ma non lavarlo.

Una cosa importante da notare per riconoscere che qualcosa non va: il pesce crudo andato a male può sviluppare un odore di ammoniaca che diventa più forte dopo la cottura. Se sentite questo tipo di odore, non mangiatelo.

