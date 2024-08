È ufficiale: lavare i piatti può rovinare una coppia

Ogni coppia trova la propria routine. Le proprie abitudini, piccole e grandi, che li tengono uniti – ubriacarsi in coppia, ad esempio, sembra una delle più sane.

E ogni coppia trova il proprio equilibrio organizzativo nei lavori domestici. A quanto pare, però, ce n’è uno a cui dovrebbero prestare particolare attenzione: lavare i piatti.

Una ricerca del Council on Contemporary Families, no profit che studia le dinamiche familiari, ha preso in esame diversi compiti domestici, dalla pulizia al fare la spesa, per scoprire che lavare i piatti è quello che gioca il ruolo più importante in una coppia.

Le donne in relazioni eterosessuali che devono lavare i piatti da sole riportano un rapporto più conflittuale e perfino del sesso peggiore (“Sento ancora l’odore del sapone sulle tue mani!” o “Scrostare il ragù dalla teglia mi ha tolto la voglia”?).



Perché proprio lavare i piatti sembra essere così importante?

Perché è sporco? Perché è noioso? Perché la polvere per terra o le ditate sui pensili possiamo far finta di non vederli, ma la pila di piatti sporchi nel lavandino no? Perché riaccende le discussioni sulla lavastoviglie – “Sei tu che non l’hai voluta comprare”, “Se solo avessimo risparmiato sulla lavatrice”?

Secondo il report tra il 1999 e il 2006 la divisione della pulizia dei piatti è passata dal 16 al 29%. Un grande passo, certo, ma non esattamente una situazione di parità. Ma sempre secondo il report le coppie che dividono i lavori domestici, e soprattutto che lavano i piatti in pari misura – sia che decidano di farlo a turni, sia che puliscano e asciughino nello stesso momento – hanno relazioni migliori, meno conflittuali e più soddisfacenti.

Sul sesso possiamo solo immaginare. Ricordatevelo la prossima volta che non volete mettere quei maledetti guanti gialli di plastica.



