Le 6 fasi di un hangover in forma di GIF

La prima settimana dell’anno, anche conosciuta come Settimana in cui ci si Riprende dal Capodanno, è ormai finita. Ma se siete ancora un po’ devastati ecco a voi un report di come ci si dovrebbe liberare dagli eccessi delle feste. Sei GIF artist catturano gli alti e bassi emozionali di ogni fase, dall’animazione colorata di Linda van Bruggen agli incubi ispirati ai Simpson di Chkn, passando per l’incarnazione inquietante di una lingua blu allappata realizzata da Zolloc. Qui sotto, vi invitiamo a fare attenzione ai passi da compiere, così da affrontare questa settimana freschi e riposati.

Svenire

Brutti sogni

Chkn

Mal di testa

Retro-Fiend

Lingua allappata

Alzarsi finalmente

Caffè

Le altre GIF a tema hangover le trovate su GIPHY.