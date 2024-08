Le cose che potresti comprare coi 222 milioni per Neymar

Commentando il riscatto della clausola rescissoria da 222 milioni di euro per il passaggio di Neymar dal Barcellona al PSG, il presidente della squadra francese Nasser Al-Khelaifi ha dichiarato che la scelta è stata dettata dalla volontà di “realizzare i nostri sogni di gloria.”

Ma è indubbio che la cosa abbia scatenato anche un sacco di commenti—poiché, dopo i precedenti da record di Paul Pogba e Gareth Bale, che sono costati entrambi più di 100 milioni, Neymar ha superato ogni limite, diventando il trasferimento più costoso di sempre del calciomercato.

Qualcuno ha parlato di tramonto definitivo del calcio, qualcun altro (ok, Mourinho) ha detto che “Neymar non è caro.” Ma indipendentemente da come la pensiate, è molto più importante questa lista incompleta di cose che si possono comprare con la stessa cifra.

92 LaFerrari Aperta

Veloce e agile; condivide, quindi, almeno due proprietà con Neymar. E dopo 20 minuti in autostrada a bordo di quest’auto puoi avere pure la sua stessa pettinatura.

55 ville di David e Victoria Beckham

La villa dei Beckham ha un valore approssimativo di 4 milioni di euro ed è anche conosciuta come Beckingham Palace. L’ideale sarebbe farsene costruire una per ogni destinazione esotica del mondo.

Un Boeing 747 e mezzo

L’aereo è disponibile da 150 milioni in su. In questo modo il PSG si sarebbe potuto assicurare un mezzo affidabile per tutte le trasferte.

4.826.086 concerti dei Coldplay al terzo anello del San Siro

QUATTROMILIONIEOTTOCENTOVENTISEIMILAOTTANTASEI volte “Yellow”.

2.000.000 di palloni ufficiali FIFA o 6.342.857 Derbystar

Il pallone originale e officiale dei mondiali del 2014 costa circa 100 euro. Proposta: prendere un Boeing e distribuire i palloni direttamente sopra la nazione. Molto più economici ancora, i palloni d’allenamento Derbystar.

3.000 bicchieri di latte di Justin Bieber

Nel caso in cui ve lo foste persi, su Ebay si possono acquistare le cose usate da Bieber. Come un bicchiere di latte di un hotel che costa circa 70.000 euro. Con questi soldi il PSG diventerebbe il “belieber” più grande del mondo.

58.575.197 Big Mac

Forse non sarebbe proprio l’opzione più sana per spendere i soldi, ma l’idea di così tanti menù insieme è comunque stranamente soddisfacente.

1100 selfie più costosi al mondo

Vi ricordate la turista che a Los Angeles, nel tentativo di farsi un selfie, ha perso l’equilibro ed è caduta su un’installazione artistica di Simon Birch facendo danni per 200mila euro? Ecco, potreste vedere la sua faccia altre mille e cento volte.

Produrre un film di James Bond

La produzione per Skyfall del 2012 è costata circa 200 milioni. Il film, però, ha fatturato più di un miliardo e quindi è stato estremamente redditizio. Adesso bisognerà aspettare a quanto ammonterà il profitto di Neymar per fare una valutazione.

10 Calhanoglu

È sicuramente un nome più soddisfacente da pronunciare.

2.900.000 abbonamenti annuali di Playboy

La stampa cartacea sta morendo? Perché non andare un po’ controtendenza?

222.000.000 cose da un “Tutto a un euro”

Qua non ci sono limiti per la vostra fantasia! In caso, ricordatevi di noleggiare un camion.



Questo post è tratto da VICE Sports.