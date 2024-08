Le cose peggiori di Londra, spiegate da chi ci abita

Londra accoglie tutti—che tu sia un uomo d’affari che sfreccia su un monopattino nella City, una yoga mum fuori da un caffè bio a Dulwich Village o un tizio sbronzo che usa i coni spartitraffico come microfono dopo le due di notte a Leicester Square. È patria perfino dei turisti da tutta Europa che infrangono la regola fondamentale di non parlare quando si è in metro. Ah, che città.

Ma Londra può anche essere una città difficile. I costi proibitivi delle abitazioni, interi quartieri persi per la gentrificazione, l’inquinamento—e questo senza nominare l’ombra incombente della Brexit e i tempi richiesti per spostarsi da una parte all’altra della città. Una città che, però, milioni di persone chiamano casa.

Videos by VICE

Ci siamo fatti un giro per le strade di Londra per chiedere a un po’ di londinesi cosa odiano di più della capitale. TLDR: sarebbe meglio se il tempo non facesse così schifo.

David, 51 anni

Tutte le foto dell’autrice.

VICE: Cosa ti piace della vita a Londra?

David: Sicuramente non il clima! Anche se oggi è una bellissima giornata.

Da quanto vivi qui?

Da 25 anni. È una città fantastica in fatto di parchi, musei e ristoranti. C’è sempre tanto da fare, e la cosa che mi piace è che ci sono divertimenti per tutte le tasche. Di recente per esempio ho fatto una “passeggiata artistica” nell’east London, un modo per vedere un altro lato della città in cui vivo. C’è tantissima varietà, qui.

E cosa non ti piace?

Come ho detto, il clima non è granché. E alla prima nevicata o al primo caldo o persino con le foglie sui binari i trasporti vanno in tilt. Ma penso che i pregi della città superino i difetti.

Jake, 30 anni

VICE: Secondo te qual è la cosa migliore del vivere a Londra?

Jake: Innanzitutto d’estate si sta molto bene, ci sono tantissimi parchi e sempre tanti eventi. Vengo da nord e vivo nel nord di Londra, e penso ci siano tante differenze.

E la cosa peggiore?

I prezzi delle case, che rendono praticamente impossibile comprare. Anche gli spostamenti a volte sono difficoltosi, c’è tantissimo traffico. Io vado al lavoro in bici per evitare di rimanerci imbottigliato, quindi in realtà almeno quel problema lo scampo.

Jessica, 23 anni

VICE: Cosa ti piace di più della vita a Londra?

Jessica: Che c’è sempre qualcosa da fare, anche roba gratis. Dicono tutti che Londra è costosa, ma in realtà ci sono tantissime gallerie liberamente aperte al pubblico.

E di meno?

Sai anche tu quanto costa una birra, no? Sono dello Yorkshire e spendere 7 sterline per mi sembra assurdo. Certo, impegnandosi si trovano anche i pub più economici…

Devi trovare il tuo pub di quartiere.

Esatto.

Aisha, 27 anni

VICE: Spara, cosa più bella di Londra?

Aisha: Tante culture diverse in tante parti diverse della città, come se fossero tanti mondi in uno.

E più brutta?

Be’, immagino spostarsi. Il traffico è terribile e i pendolari non fanno una vita facile. La metro d’estate non è un posto che consiglio.

Luke, 22 anni

VICE: Cosa ti piace della vita a Londra?

Luke: Che quasi tutto è a portata di mano o mai troppo lontano da te, che si tratti di ristoranti, eventi, feste, locali. Magari quello che ti piace non è nella zona in cui vivi, ma c’è.

Cosa non ti piace, invece?

Il traffico, e prendere i mezzi pubblici col caldo. Siamo a Londra, ok, non fa così caldo, ma quando fa caldo… non siamo abituati. Non siamo proprio fatti per le temperature elevate. Qualche settimana fa c’erano 40 gradi.

Quaranta gradi in metro senza aria condizionata…

Esatto, non c’era l’aria condizionata e tante linee hanno subito ritardi o cancellazioni. Una scocciatura.

Joanna, 47 anni

VICE: Cosa preferisci del vivere a Londra?

Joanna: È una città viva e multietnica, ci sono tantissime culture.

E cosa non sopporti?

Vivo lì [indica un palazzo dietro l’angolo], e a volte c’è davvero troppo rumore. E stare su una strada così trafficata significa anche tanto inquinamento.

Nadia, 23 anni

VICE: Qual è la parte più bella del vivere a Londra?

Nadia: Ci sono così tante cose da fare che non ti annoi mai, io ho 23 anni e scopro ogni giorni posti nuovi e cose che non ho mai fatto. Pensa che non sono nemmeno mai stata sul London Eye. Ah, e poi la varietà di persone.

E la parte più brutta?

L’inquinamento e il caos: c’è davvero tantissima gente, ovunque. E le risorse non sono per tutti, e questo significa che alcune persone—alcune comunità, più che altro—rimangono escluse.

Segui Daisy su Twitter.