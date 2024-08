Le dick pic servono davvero a qualcosa? – Un’indagine

Cominciamo con un fun fact: secondo Google Trend, agosto 2016 è stato il mese in cui, nella storia, su Google più persone hanno cercato il termine “dick pic”. Date un occhio al grafico sotto. Vedete quanto la popolarità della parola dick pic sia cresciuta poco a poco nel tempo, fino a raggiungere uno strano picco nell’agosto del 2016? Strano, no? Perché le dick pic sono strane.

In tutta onestà, penso che i genitali abbiano un aspetto strano. E di solito le uniche immagini di genitali che ricevo mi vengono inviate da persone con cui intrattengo già qualche tipo di relazione sessuale. Ricordo che la prima immagine pubblica di genitali che ho mai visto è stata quella di Coredor, del cartone australiano per bambini Plasmo. La sua faccia ha una forma un po’ vaginale.

Comunque, avevo qualche domanda sulle dick pic. Perché le persone le inviano? Chi le invia? Quanto frequenti sono le dick pic non richieste? E, cosa ancora più importante, qualcuno è mai riuscito a scopare con una dick pic?

Per scoprirlo, ho deciso di fare la madre di tutte le domande agli utenti Tinder. Ho cambiato le mie preferenze da donne e uomini a solo uomini, ho modificato la mia bio aggiungendoci l’emoji della melanzana con la frase “mandamela e guardiamo che succede” seguita da qualche occhiolino. Poi ho creato un account anonimo per chattare tramite la app Kik. Quello che ho scoperto è che basta chiederlo in modo indiretto per ricevere una valanga di peni molto lucidi. Estremamente lucidi.

Da Tinder e Kik, ho ricevuto un totale di nove dick pic, e otto messaggi spinti. Due ragazzi sono sembrati un po’ arrabbiati quando ho menzionato loro l’articolo. Tre mi hanno invitato a uscire. Uno mi ha chiesto se ero vergine. Due mi hanno invitata a casa loro per scopare. Per un paio di loro era la prima dick pic in assoluto. Ho provato anche a contare il numero di peni circoncisi, ma nonostante io sia stata con più di 60 uomini, quando sono in erezione non capisco mai se sono circoncisi o no.

Comunque, ho chiesto ad alcuni uomini che lo fanno spesso che senso ha mandare dick pic. Ecco cosa ho scoperto.

JEFF, 22 ANNI, STUDENTE DI ECONOMIA

VICE: Ciao Jeff, mandi spesso dick pic?

Jeff: Sì, ma raramente come prima cosa. Di solito lascio andare avanti la conversazione per giorni/settimane.

Le dick pic servono, alla fine?

Non credo di essere mai finito a letto con qualcuno direttamente per merito di una dick pic. Di solito il sesso arriva prima delle dick pic, ma non le mando sempre aspettandomi di ottenere in cambio qualcosa. Per me, piuttosto sono il risultato del fatto che mi piaccio e mi piace mostrarmi.

Quindi no, le dick pic non sono mai risultate particolarmente vincenti per Jeff. Ho contattato un altro ragazzo su Tinder, e ho fatto anche a lui qualche domanda sul livello di successo.

BEN, 26 ANNI, LAVORA NEL SETTORE FINANZIARIO

Ciao Ben, hai mai fatto sesso grazie a una dick pic?

Non credo sia mai successo grazie a una sola foto. Tuttavia, ho avuto relazioni occasionali e non con molte persone che avevano ricevuto una mia foto nudo. Non credo che le persone che mandano dick pic siano tutte così ingenue da pensare che basta quella per convincere una ragazza ad andare a letto con loro.



Credi che le tue dick pic siano belle?

Il bello è un soggettivo. Di solito, ricevo dei buoni feedback. Non so quanto questo abbia a che fare con la foto in sé, quanto con il contenuto, o con il fatto che chi le riceve crede che un feedback positivo sia essenziale per continuare l’interazione.

Altre risposte che ho ricevuto includono “vuoi succhiarlo,” “vuoi cavalcare il mio cazzo a stecco?” e “Voglio che mi cavalchi stasera”, tutte in accompagnamento a una dick pic. Immagino che “cavalcare” sia un termine porno. I piselli non sono cavalli. Ma in generale non ho avuto risposte illuminanti da Tinder.



Quindi, mi sono rivolta a qualche mio amico.

KARL, 24 ANNI, ARTISTA

VICE: Ti piace mandare dick pic?

Karl: No, ne ho mandata una sola, qualche mese fa. È stata un’esperienza molto strana e deludente. Ho mandato una dick pic a una mia amica che mi mandava regolarmente foto in cui era nuda. Alla fine ho scoperto che odia le dick pic, e che le piace semplicemente mandare foto in cui è nuda. Mi ha detto di non farlo mai più. Mi sono sentito uno sfigato, e ho pensato che non fa per me. CI avevo pure inserito degli emoji per renderla meno volgare, volevo solo risponderle con le stesse armi. Adesso non ci frequentiamo più.

HARRY, 27 ANNI, LAVORA IN RADIO

VICE: Perché mandi dick pic? Lo fai sempre su richiesta?

Harry: Ok, su Grindr ci sono persone che mandano dick pic dal niente. Quando le mando io, di solito è perché la conversazione ha virato sul sesso. Ne ho mandata qualcuna dal nulla, quando pensavo che l’altra persona fosse eccitata o che fosse giunto quel momento nella conversazione. Le dick pic vanno sempre bene.

Sì, ho sentito parlare del rapporto tra Grindr e dick pic.

Ne ho ricevuta qualcuna non richiesta e veramente imbarazzante. Tra cui un musicista che avevo intervistato, che era chiaramente ubriaco. Mi ha un po’ stranito.

Non deve essere stato bello.

Non lo è stato.

Hai mai fatto sesso grazie a una dick pic?

Non credo che una dick pic funzioni, da sola.

A quanto pare, nella scena gay, mandare dick pic è molto più comune, ed è più utile per andare a letto con qualcuno.

JERRY, 35 ANNI, COMMESSO

VICE: Mandi spesso dick pic? Serve a qualcosa?

Jerry: Ne ho mandate, me ne sono state richieste, ne manderò ancora, ho fatto sesso prima o anche dopo la dick pic. Come per tutto, è una questione di contesto. Non ne ho mai mandata una fuori contesto, o quando poteva risultare imbarazzante. Quindi tipo, se fai sesso con qualcuno che abita lontano, e state chattando e le cose prendono il via, magari la mandi.

Quindi mai dick pic non richieste?

Non richieste se consideriamo solo la richiesta esplicita, “Per favore, mandami una foto,” ma le ho sempre mandate nel giusto contesto del sexting. Devi saper leggere tra le righe.

Sì, penso che nel caso che hai descritto non possano essere considerate non richieste.

Poi c’è anche il fatto che non ho un pisello piccolo o brutto. Quindi non deluderò o scioccherò nessuno. Mi è capitato anche di fare sesso con una persone dopo averne mandata una, anche se non le avevo mai viste prima.

CONCLUSIONE

La maggior parte delle dick pic che ho ricevuto mentre lavoravo a quest’articolo sono state piuttosto scioccanti. Tipo che prendevo in mano il cellulare, lo sbloccavo e, sbam, peni pelosi, venosi, lucenti, a forma di banana mi fissavano lampeggiando, “Mandami una clit pic, mandami una clit pic.” A parte questo, alcuni dei ragazzi che me ne hanno mandate avevano veramente voglia di parlare della cosa senza imbarazzo, quindi ho avuto l’impressione che per loro non ci fosse nulla di strano.

Ah, un’altra cosa: di tutte le persone che ho intervistato, nessuna ha fatto sesso con una donna dopo una dick pic non richiesta. Questo magari può insegnare qualcosa a tutti gli inviatori seriali di foto di peni sull’internet.

Ecco, non fatelo.

