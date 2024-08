Le dieci richieste più strane che ho ricevuto lavorando come cam girl

Ho cominciato a lavorare come cam girl pochi mesi fa, per tirare su qualche soldo e mantenermi durante la crisi. Oggi le mie giornate consistono nello stare seduta davanti a uno schermo in mutande o pigiama, a fumare erba e all’occorrenza essere pagata centinaia di euro per avere un orgasmo.

Sul sito che uso, nella chat pubblica—quella a cui si può accedere gratuitamente—le persone devono essere totalmente vestite. Nella schermata principale ci sono diverse gallerie di ragazze divise per luogo, età, feticismo, eccetera. Poi, un po’ come nel quartiere a luci rosse di Amsterdam, le ragazze dal loro riquadro cercano di spingere gli uomini a sceglierle. Dalla chat pubblica, gli spettatori ti possono scrivere per una sessione privata o con una richiesta di video personali.

Qua ho elencato le dieci richieste che mi hanno sorpreso di più.

Somigli a mia sorella, puoi far finta di essere lei?



Ricevo questa richiesta molto, molto spesso. Avete tutti fantasie sessuali su vostra sorella, o vi piacerebbe solo che fossi vostra sorella? Me lo dicono spesso, quindi forse somiglio alla sorella di tutti—è così? Vi piacerebbe che vostra sorella fosse come me, e se lo fosse, ve la scopereste? Sapete rispondere? Probabilmente no.

Puoi farti un video mentre sei in giro con le tue amiche e fate pipì?

Questa è una perla. Un tizio con una passione per le ragazze in libera uscita che fanno pipì, meglio se contro una macchina—cosa che francamente rende più facile fare il video. A eccitarlo particolarmente è il rumore della pipì contro l’asfalto. Quindi adesso io e le mie amiche ci facciamo video a vicenda quando usciamo e facciamo pipì accanto a una macchina, per 50 euro a volta. Prima o poi spero di trovare un tizio con un fetish per le donne che vomitano fuori dai taxi, o che mangiano kebab lasciando tracce di unto dappertutto così da poter vendere a tizi arrapati video di una mia serata completa.

Dammi dello “stronzo ebreo”

Sul mio profilo mi definisco #exotic—anche se è una parola che fuori dall’universo delle cam girl mi fa rabbrividire—ma non mai incontrato nessuno con richieste che avessero a che fare con la razza. Eppure, basandomi sulle mie ricerche, so che probabilmente succederà, e quando succederà so che rifiuterò in quanto punto a uscire dal mondo della prostituzione con meno danni possibili alla mia sanità mentale.

Questo tizio mi ha assicurato che era ebreo, e di conseguenza riteneva fosse moralmente okay. Tuttavia, molto probabilmente non riuscirà mai a chiedere a nessuna sua partner di chiamarlo così—come spesso avviene con le richieste che ricevo—e questo significa che questo piccolo luogo di internet moralmente ambiguo è lo spazio dove si sente libero di esprimersi a livello sessuale.

Puoi mandarmi un video in cui mi preghi di venirti dentro, metterti incinta e poi ti faccio abortire?

Non posso fare a meno di sentirmi vicina a quest’uomo e a tutte le donne con cui ha fatto sesso. Probabilmente ha scoperto questo suo feticismo dopo aver messo incinta una ragazza per sbaglio, ma mi chiedo cosa lo abbia portato a collegare queste sensazioni di sofferenza e perdita—e magari un po’ di sollievo?—con l’eccitazione sessuale. È un po’ triste il fatto che sia finito in una situazione in cui lo ecciti un aborto, ma mi paga per stare meglio, quindi accetto i soldi. Il fatto che il cliente sia anonimo mi ha portata ad essere completamente impassibile di fronte a queste richieste. Se una qualsiasi persona reale durante il sesso facesse anche solo accenno a una cosa del genere sarei inorridita, ma in questo caso non mi tocca proprio—è lavoro.

Ti piacerebbe se ti pisciassi dentro?

No, ovviamente no. Tutti hanno un limite, e far finta di apprezzare una cosa del genere è il mio. È una cosa che trovo così lontana dall’essere eccitante da far fatica anche a fingere di farlo. Questo tizio dice di farlo anche con donne reali nella vita reale, ma suvvia: dove le trova? È pericoloso, antigienico e in più: come fai a spiegare cosa è successo ai dottori?

Riesci a succhiarti le dita dei piedi?



Ho scoperto di saperlo fare molto bene.

Mi parli di un pisello nero mentre mi masturbo?



A quanto pare UN SACCO di uomini inglesi (presumibilmente bianchi) hanno questa passione per i piselli neri. Non è così sorprendente se hai mai cliccato sul tag cuckhold di PornHub, o se credi nelle voci secondo cui a un numero considerevole di uomini inglesi piace vedere le moglie farsi scopare da un nero superdotato qualsiasi. Alle volte mi mostrano i loro peni rosa e gli dico quanto sono piccoli e insignificanti, e che solo un uomo di colore potrebbe appagarmi.

Hai mai portato il gesso?



Esiste davvero un feticismo per qualsiasi cosa. Qualsiasi azione può risultare eccitante per qualcuno. Immagino che i feticisti del gesso esistano davvero. Questa gente passa le serate al pronto soccorso ad accumulare materiale? Cosa ci può essere di sexy in un gesso? Immagino che se hai diverse ossa rotte sei limitata nei movimenti, che è un feticismo piuttosto diffuso—ma di fatto pizzicano, sono poco pratici e pieni di pelle morta.

Puoi metterti una felpa e tirarti su il cappuccio?



Uomini del genere sono un terno al lotto per le cam girl. Questo è tutto ciò che serve a questi tizi per raggiungere l’orgasmo. Una ragazza con un cappuccio. Niente nudo. Niente dirty talking. Solo un cappuccio.

Ti va di trasferirti con me nella mia casa nel Devon e formare insieme una coppia anche in cam?

Questa richiesta è stata semplicemente strana. Ho ricevuto una mail di 2mila parole da un uomo di 40 anni che tentava di convincermi a trasferirmi a casa sua e divertirci tutto il giorno di fronte a una telecamera. Per convincermi si è giocato la storia del “guadagneresti molti più soldi scopando tutto il giorno che standotene seduta da sola in una stanza.” Mh. Se volevo fare sesso davanti a una telecamera, sono sicura avrei io stessa travato qualcuno. Le donne trovano sempre qualcuno con cui fare sesso. Grazie per l’offerta, comunque.

* * *

Trovo genuinamente interessanti tutte queste richieste, e ho imparato un sacco dal mio lavoro come cam girl. Eppure, ho molte più domande che risposte. Mi piacerebbe che dopo una sessione privata le persone mi parlassero di cosa le ha spinte a rivolgermi le loro richieste.

Forse il tipo dello “stronzo ebreo” è stato bullizzato a scuola in quanto ebreo ? Quando il tizio del gesso vede qualcuno con una gamba ingessata, si eccita immediatamente? Qualcuno di questi uomini ha ammesso di avere questi desideri con una partner in carne e ossa? Il fatto di essere esposti al porno durante la pubertà porta gli uomini a desiderare donne sedute davanti a un computer con il cappuccio in testa? Tutte queste richieste mi hanno portata a chiedermi cosa piacesse segretamente ai miei ex. Puoi arrivare a conoscere davvero una persona se non può rivelarti i suoi desideri più intimi? Conosco il tuo fidanzato meglio di te?