Le elezioni in Regno Unito sono state un mezzo casino

Lo scorso 18 aprile Theresa May, il primo ministro Conservatore che aveva succeduto David Cameron dopo la sconfitta della Brexit, aveva chiamato il Regno Unito alle elezioni anticipate—le cosiddette snap elections—forte di un vantaggio che sembrava indiscusso.

Lo scopo di questa accelerazione—si era già votato nel 2015—era sostanzialmente uno: presentarsi ai negoziati per la Brexit, che entreranno nel vivo il 19 giugno, con un governo quanto più forte e stabile possibile.

Oggi sappiamo che questa tattica si è rivelata un errore politico, i cui effetti sono destinati a farsi sentire a lungo: Theresa May ha sì vinto le elezioni, ma con una maggioranza che non le permette di governare da sola e che vede il partito Conservatore perdere seggi in parlamento.

