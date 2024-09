Le foto di Denise Kwong ti tolgono il respiro

Qui su Creators vi proponiamo regolarmente delle serie di foto di paesaggi verdeggianti, persone belle e felici, nature morte ma non troppo. Regolarmente, su Creators, pensiamo a voi che vi svegliate la mattina e ci diciamo che non c’è niente di meglio che iniziare la giornata con l’illusione che tutto vada bene, almeno per qualche istante, il tempo di guardare una serie di foto. Ma oggi no. Oggi vi regaliamo il lavoro di Denise Kwong, scatti perfetti per finire sulla copertina di un libro di Stephen King. No, nelle foto di Denise Kwong non c’è niente che vada bene, è tutto oppressivo.

Denise lavora come fotografa dal 2013 e vive a Sydney. Molti dei suoi lavori li pubblica sul suo account Instagram. Per lei, è una questione di sperimentazione, per definire meglio il suo stile. “Le mie foto sono cambiate molto, sono evolute. All’inizio mi dedicavo al minimalismo e al paesaggio, oggi mi interessano più i soggetti umani e tutto ciò che ha a che fare con il corpo. Le mani in particolar modo. Mi piace fotografare ciò che mi circonda, è il mio modo di essere creativa” ci spiega.

Scoprite il lavoro di Denise Kwong sul suo Instagram e sul suo Tumblr.