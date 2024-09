Le inondazioni costiere potrebbero raddoppiare entro il 2050

Entro il 2050, un aumento del livello del mare dai cinque a dieci centimetri, previsto da molte simulazioni, potrebbe raddoppiare la frequenza delle inondazioni costiere di grande entità in diverse città del mondo, secondo un nuovo studio pubblicato su Scientific Reports . Per città come Vancouver, Londra, New York e per le zone tropicali, le conseguenze potrebbero essere disastrose.

L’aumento del livello del mare è dovuto principalmente allo scioglimento dei ghiacci in terre come la Groenlandia e l’Antartide . I ghiacci della Groenlandia sarebbero sufficienti per provocare un aumento del livello del mare di circa sette-otto metri, mentre, se l’Antartide si sciogliesse del tutto, causerebbe un aumento del livello del mare di 70 metri, ha spiegato a Motherboard l’autore principale dello studio, Sean Vitousek dell’Università dell’Illinois.

L’ultima ipotesi è improbabile. In ogni caso, “anche se una percentuale minima di queste masse di ghiaccio si sciogliesse, si verificherebbo aumenti del livello del mare piuttosto consistenti,” ha spiegato. Secondo le previsioni, alla fine dell’XXI secolo, questo livello potrebbe aumentare di circa un metro.

Vitousek ha scoperto che non ci vorrebbe molto per raddoppiare la quantità di inondazioni di entità eccezionale affrontate periodicamente dalle città di mare. Ad esempio, il livello dell’Oceano dovrebbe aumentare di soli altri 5 cm per inondare estese aree tropicali, comprese le comunità stabilite sulle coste dell’Oceano Indiano, le Hawaii e la città di Miami il doppio delle volte rispetto alla frequenza attuale. E ulteriori 10 cm sarebbero sufficienti, in aree come Seattle e Vancouver, per assistere ogni 25 anni ad esondazioni che normalmente si verificano ogni 100 anni.

Molte città si stanno preparando per la crescente minaccia dell’aumento del livello dei mari e altri effetti del cambiamento climatico. New York, per esempio, si è concentrata sulla costruzione di barriere anti-inondazione, e Vancouver ha considerato la possibilità di spostare alcune infrastrutture lontano dalla costa se la situazione dovesse diventare critica. Il Canada ha anche stanziato un fondo per fronteggiare le emergenze climatiche da 2 miliardi di dollari. Ma secondo alcuni osservatori, altre aree geografiche non stanno mantenendo gli impegni presi o prendendo sufficienti precauzioni.

In questo nuovo studio, Vitousek e il suo team hanno cercato di approcciare il problema in maniera diversa. I ricercatori erano interessati a studiare la relazione tra piccole quantità di aumento del livello del mare e la conseguente frequenza delle inondazioni. “Eravamo interessati al raddoppio della frequenza di inondazioni e, quindi, abbiamo cercato l’aumento del livello del mare associato a questa proporzione,” ha spiegato lo scienziato.

Utilizzando un modello di analisi statistica, Vitousek ha potuto misurare l’impatto dell’aumento del livello del mare che contribuirà a diverse inondazioni in varie aree del mondo, tenendo conto delle variabili delle maree, delle tempeste e delle onde. Gli studi precedenti non avevano mai preso in considerazione quanto le onde di grosse dimensioni potessero contribuire alle inondazioni.

“Prima avevamo gli occhi rivolti verso l’oceano e davamo le spalle alla terra, quindi non abbiamo lavorato sulla topografia che potenzialmente potrebbe mitigare queste inondazioni,” ha spiegato. Oltre a ciò, a causa dell’inclusione delle onde nell’analisi, il team ha scoperto che un’eventuale inondazione potrebbe essere più distruttiva, in quanto onde di grandi dimensioni non prevedibili potrebbero superare le attuali infrastrutture protettive.

Vitousek ha utlizzato un metodo noto come teoria dei valori estremi, un ramo della statistica che studia eventi straordinari ma casuali. L’idea è quella di isolare quegli eventi casuali per misurare il loro impatto su larga scala.

“Il comportamento statistico delle maree, delle onde e delle tempesta varia in maniera abbastanza significativa in tutto il mondo,” ha dichiarato Vitousek. Eppure, in questo studio, ha scoperto che l’aumento del livello del mare è praticamente uniforme in tutto il pianeta.

“Allora com’è che alcune aree risultano più o meno vulnerabili rispetto ad altre? Possiamo utilizzare questi modelli statistici per rispondere a questa domanda.”

Anche Vitousek sostiene che la rimozione degli edifici e il loro allontanamento dalla costa, come ha considerato di fare Vancouver, sia una soluzione praticabile, ma potrebbe non funzionare ovunque. “Come facciamo a spostare New York City?” ha detto Vitousek. Per quanto riguarda Miami, “ci sono pochissime aree posizionate in aree superiori ai tre metri sopra il livello del mare. Così, spostare quelle città non sembra proprio l’opzione più realistica”.

Pensa che ridurre le emissioni di gas a effetto serra sia il modo migliore per rallentare l’aumento del livello dei mari.

“Dovremmo davvero iniziare a pensare a come ridurre le emissioni e persino spingerci fino a capire come rimuovere attivamente la CO2 dall’atmosfera,” ha concluso Vitousek.