Le migliori canzoni di Halloween

Quali sono le canzoni migliori per festeggiare Halloween? Ok, lo sappiamo, “Thriller” di Michael Jackson. Ma non di solo “Thriller” vive l’uomo. Per quanto il capolavoro di MJ sia insuperato, ci sono tante piccole pepite d’oro nella musica mondiale che potete usare per far spaventare o ballare bambini e adulti del vicinato.

Tutto quello che dovete fare è piazzare il vostro diffusore Bluetooth nei cespugli fuori casa e mettere in repeat la playlist che vi abbiamo preparato con il meglio della terrificante musica di Halloween degli ultimi cinquant’anni. Sono trenta canzoni, in ordine dalla più antica alla più recente, tutte a tema mostri, fantasmi, zombie, vampiri e assassini, che vi faranno passare la notte più buia con una mano sopra agli occhi.

Abbiamo cercato di includere un po’ di tutto, dai Ramones e Alice Cooper a Noyz Narcos e Gnarls Barkley, passando per Marilyn Manson, Goblin, Metallica, i grandi classici dell’horror anni Cinquanta/Sessanta “Monster Mash” e “Jack The Ripper”, un po’ di blues, rockabilly, post-punk, rap, surf, pop e addirittura cumbia. Un minestrone di ali di pipistrello e code di serpente per farvi compagnia durante le feste di questa notte.

Ascolta la playlist su Spotify:

